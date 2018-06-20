В Азовском море РФ игнорирует устав международной морской организации
|18:17 06.07.2018
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|Крым
Россия диктует правила игры в бассейне Азовского моря, пренебрегая при этом международными правилами.
Заявил радио Hayat бывший командующий Военно-морских сил Украины, глава Ассоциации ветеранов ВМС Украины Сергей Гайдук, сообщает QHA.
По его словам, Москва игнорирует устав международной морской организации и конвенцией ООН по морскому праву.
— Таким образом, РФ сама определяет регламент плавания судов в этом регионе, - сказал он.
Гайдук отметил, что центр регулирования движения судов в Керчи имеет прямую связь с ФСБ и все суда, которые проходят через Керченский пролив и направляются в украинские порты, задерживают российские силовики.
— Хотя Керченский пролив де-юре является частью Украины, - подчеркивает экс-командующий ВМС Украины.
Гайдук также указал на возрастающее военное присутствие РФ в акватории Азовского моря. По его словам, Москва делает это за счет Черноморского флота.
Гайдук напомнил, как в мае этого года Россия перебросила к Керченскому мосту три бронекатера Каспийской флотилии, которые совершили переход в Азовское море и прибыли в Керчь. Катера совершили переход из Астрахани якобы для усиления охраны Керченского моста.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов в ходе встречи с послом Великобритании в Украине Джудит Гоф заявил, что в Азовском море ожидаются провокации со стороны России из-за усиления десантных возможностей РФ.
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