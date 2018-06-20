Щодо кризи в Азовському морі - як у берегів Бердянська морські прикордонники ФСБ РФ цинічно знущаються над українськими.

Ще не відпустивши (це станеться о 15:00) турецьке судно NAZLIM, берегова охорона ФСБ РФ, "не сходячи з місця" та вальяжно сидячи в шезлонгах на палубі з трубкою та холодним санкційним віскі, що були взяті з попереднього судна, 06.07.18 о 14:50 наказала зупинитись румунському WHITE STAR (IMO: 9381938), пише на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.

Моніторингова група "Майдану Закордонних Справ", "Інституту Чорноморських Стратегічних Досліджень" та BlackSeaNews повідомляє:

06.07.18 орієнтовно о 15:00 мч на відстані 17 морських миль (30 км) на південь від Бердянської коси, 46°20'30" N 36°43'22" E, береговою охороною ФСБ РФ був затриманий румунський суховантаж WHITE STAR (IMO: 9381938) під прапором Панами, судно йде з Бердянська до Варни (Болгарія). Тривалість затримки: 15:00 – _ = _. Дедвейт (DWT), повна вантажопідйомність судна = 8447 тон.

Минулого разу WHITE STAR було затримано на шляху до Бердянська майже на тому ж місці - 04.07.18, 20 морських миль на південь (36 км) на південь від Бердянської коси, 46°17'33" N 36°49'54" E.