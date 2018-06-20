Компании Hansa Heavy Lift и Heinz Corleis KG доставили в российский порт "Кавказ" 35 тысяч тонн ильменита, который затем был отправлен в Крым.

Прокуратура проверяет возможное нарушение санкций, сообщает Deutsche Welle.

Две немецкие судоходные компании заподозрены в нарушении санкций, введенных Евросоюзом против России за аннексию украинского полуострова Крым, сообщила радиостанция Deutschlandfunk (DLF) в пятницу, 6 июля.

По сведениям Deutschlandfunk, предоставлеными порталом BlackSeaNews, компании Hansa Heavy Lift из Гамбурга и Heinz Corleis KG из Штаде доставили в РФ титановую руду (ильменит), которая затем оказалась в оккупированном Крыму.

В ноябре и декабре 2017 года Hansa Heavy Lift и Heinz Corleis KG доставили в российский порт "Кавказ", находящий в Керченском проливе, в общей сложности около 35 тысяч тонн титановой руды из Норвегии, передает DLF.

Руда была перегружена в море на борт российского корабля "Нефтерудовоз-2", который затем, как утверждает DLF, направился в расположенный в 20 км порт в Крыму.

В аннексированном Крыму находится предприятие "Крымский титан",производящее диоксид титана для лакокрасочной и других отраслей промышленности. Титановую руду используют и в оборонной промышленности, поэтому неясно, подпадает ли она под санкции ЕС против России, но в то же время ее поставка в Крым однозначно запрещена, отмечают журналисты.

Между тем в Heavy Lift и Heinz Corleis KG заявили, что не знали, что руда окажется на аннексированном РФ полуострове, но ее поставки в РФ санкциям не противоречат.

"Россия использует порт "Кавказ" для обхода санкций"

О том, что корабль с рудой направился в Крым, радиостанции DLF рассказал, в частности, главный редактор информационного портала BlackSeaNews, глава наблюдательного совета "Майдана иностранных дел" Андрей Клименко.

По его словам, сама Россия в поставках ильменита не нуждается, так как его в достаточном количестве добывают на Урале. Европейские фирмы должны учесть, что порт "Кавказ" используется для обхода санкций, считает Клименко.

Прокуратура Гамбурга подтвердила DLF, что против Hansa Heavy Lift и Heinz Corleis KG поданы заявления о совершении правонарушения и что эти обвинения проверяются.

Между тем МИД Норвегии сообщил о расследовании против норвежской компании Titania kronos, добывшей предположительно поставленную в Крым руду, передает DLF.

Норвегия, не входящая в состав ЕС, ранее присоединилась к санкциям, введенным в связи с аннексией Крыма.