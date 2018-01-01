Правоохранители Италии задержали направляющуюся из Турции украинскую яхту с 71 нелегальным мигрантом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

Согласно ему, получив очередную информацию о возможном участии граждан Украины в незаконных действиях по перемещению мигрантов морским путем, сотрудники Азово-Черноморского регионального управления сразу предупредили об этом европейских коллег.

В результате 3 июля в районе порта Кротоне итальянские правоохранители обнаружили яхту с незаконными мигрантами.

На борту судна находился 71 гражданин, в том числе 8 женщин и 15 детей, которых переправляли из Турции.

Отмечается, что в июне уже сообщалось о разоблачении совместно с правоохранителями Греции и Италии группы украинцев, которые занимались переправкой незаконных мигрантов.

"Схема переправки не изменилась. Плавсредство, как и в прошлый раз, было под флагом Германии, хотя реально выходило из порта Николаева под флагом Украины", - сказано в сообщении.

Спикер Госпогранслужбы Олег Слободян уточнил Українським Новинам, что гражданство мигрантов, направляющихся из Турции в Италию, неизвестно.