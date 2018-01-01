В Италии задержали украинскую яхту с 71 мигрантом
|17:00 06.07.2018
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|Украина
Правоохранители Италии задержали направляющуюся из Турции украинскую яхту с 71 нелегальным мигрантом.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.
Согласно ему, получив очередную информацию о возможном участии граждан Украины в незаконных действиях по перемещению мигрантов морским путем, сотрудники Азово-Черноморского регионального управления сразу предупредили об этом европейских коллег.
В результате 3 июля в районе порта Кротоне итальянские правоохранители обнаружили яхту с незаконными мигрантами.
На борту судна находился 71 гражданин, в том числе 8 женщин и 15 детей, которых переправляли из Турции.
Отмечается, что в июне уже сообщалось о разоблачении совместно с правоохранителями Греции и Италии группы украинцев, которые занимались переправкой незаконных мигрантов.
"Схема переправки не изменилась. Плавсредство, как и в прошлый раз, было под флагом Германии, хотя реально выходило из порта Николаева под флагом Украины", - сказано в сообщении.
Спикер Госпогранслужбы Олег Слободян уточнил Українським Новинам, что гражданство мигрантов, направляющихся из Турции в Италию, неизвестно.
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