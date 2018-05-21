Украина начинает новый этап поисков нефти и газа в шельфе Черного моря

16:10 06.07.2018 0 комментариев

Научно-исследовательское судно "Искатель" отправляется из Одессы сегодня, 6 июля.

Сегодня, 6 июля, начинается экспедиция по поиску нефти и газа в Северо-восточном шельфе Черного моря.

Сейсморазведывательные и геохимические работы будут вестись в течение 15 дней, сообщил и. о. главы Государственной службы геологии и недр Украины Олег Кирилюк в Facebook, передает 112.ua.

"Сегодня, 6 июля 2018 года, в Одессе состоится уход в рейс единственного в Украине научно-исследовательского судна "Искатель", которое будет осуществлять работы по поиску нефти и газа на Северо-западном шельфе Черного моря", - написал он.

Как сообщается, "Искатель" будет вести работы в пределах Килийско-Змеиного уступа и Крыловского прогиба.

Кирилюк напомнил, что шельф Черного моря на юге Украины освоен всего на 4%.

Ученые предполагают, что запасы газа в этом районе составляют не менее 40 млрд куб. м на площади в 7 тыс. кв. м.

В будущем предприятие "Причерномор ГРГП" планирует провести комплекс геофизических и геохимических исследований, а также подготовку к бурению перспективных объектов.



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