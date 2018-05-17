Австрийская газета рекламирует оккупированную Ялту - "любимое место богатых россиян"
|15:44 06.07.2018
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|Ялта
Посол Украины в Австрии Александр Щерба выразил протест австрийскому изданию Die Presse, которое опубликовало материал о туристической привлекательности оккупированной Ялты.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Европейская правда.
Посол написал ответ на статью под названием "Ялта: любимое место состоятельных россиян", опубликованную изданием 3 июля. Его позицию газета напечатала в сегодняшнем номере.
"Такое себе красивое описание туристических прелестей оккупированного Крыма, где совсем не упоминается, как на полуострове развивают мрачное полицейское государство, и как каждый день там задерживают крымских татар, и как кинорежиссер и диссидент Олег Сенцов был там осужден на 20 лет, и как аннексия Крыму фактически начала кровавую войну на Востоке Европы", - отмечает украинский дипломат.
Он называет статью "посланием из параллельной реальности".
"Да, мы очень рады за "богатых русских". Да, море там действительно теплое. Да, кипарисы и акации там действительно красивые. Да, Pelmeni (так на самом деле пишется это слово) там вкусные. И да, Крым - это действительно хорошее место, которое ранее стоило путешествия. Ранее, но не сейчас", - говорит Щерба.
По его словам, содержание статьи верное, но месседж - политически ошибочный, особенно "в год, когда Австрия на официальном уровне вспоминает гитлеровскую аннексию".
"Писать о Крыме в соблазнительных тонах, не говоря об уголовном производстве и возможном запрете на въезд в Украину, которые влечет за собой въезд в Крым через российскую территорию - не просто ошибочно, но и безответственно. Особенно для "Die Presse", солидного уважаемого издания, которое известно своим основательным и взвешенным подходом к событиям в Украине", - подчеркнул дипломат.
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