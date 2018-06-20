Черноморский флот РФ снова собрался стрелять ракетами "Калибр" по Сирии

15:14 06.07.2018 0 комментариев Крым

Боевые корабли из состава постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море проведут учения с ракетной стрельбой у берегов Сирии.

Об этом в пятницу, 6 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на данные международного извещения для пилотов (NOTAM), передает Центральный Военно-Морской Портал.

В NOTAM отмечается, что для проведения учений ВМФ РФ с запусками ракет зарезервирован район в восточной части Средиземного моря между побережьем Сирии и островом Кипр на траверзе порта Тартус.

Район закроют для полетов авиации 11, 12, 18, 19, 25 и 26 июля с 10:00 до 18:00 по московскому времени. 

В состав постоянного оперативного соединения в Средиземном море входят от 10 до 20 боевых кораблей и судов обеспечения в зависимости от выполняемых задач.

Среди них обязательно присутствуют носители ракетного высокоточного оружия – в частности, вооруженные крылатыми ракетами "Калибр" фрегаты проекта 11356 и подлодки проекта 636.3 "Варшавянка". 

18 июня пресс-служба Черноморского флота сообщила, что малые ракетные корабли проекта 21631 "Град Свияжск" и "Великий Устюг" присоединились к составу группировки ВМФ России в Средиземном море.

Эти МРК также вооружены комплексами "Калибр".



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