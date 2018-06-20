В Берлине 7-11 июля на сессии ПА ОБСЕ обсудят Крым, Донбасс и Nord Stream 2

14:44 06.07.2018 0 комментариев Крым

Около 300 парламентариев из Европы, Северной Америки и Азии примут участие в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая пройдет в Берлине 7-11 июля.

Украину будут представлять, как ожидается, 13 депутатов Верховной Рады, сообщает корреспондент Укринформ а в Германии.

 «На повестке дня будут стоять такие вопросы, как борьба с терроризмом, изменение климата, миграция и доступ к образованию. Ожидаются дебаты по кризису в Украине и вокруг нее, росту популизма в Европе, затяжным конфликтам, экологическим последствиям войн и восстановлению доверия к региону ОБСЕ», - сообщили в оргкомитете сессии. 

В дополнение к трем основным резолюциям, которые должны быть представлены докладчиками комитетов, в повестку дня включен ряд дополнительных пунктов, посвященных таким темам, как права человека в Крыму, борьба с торговлей людьми, с насилием по гендерному признаку, создание эффективной системы защиты детей-мигрантов, управление и реформы сектора безопасности. Члены ПА ОБСЕ также намерены обсудить резолюцию, посвященную десятой годовщине войны в Грузии.

Темой 27-й по счету сессии является «Выполнение обязательств в рамках ОБСЕ: роль парламентов». В ее рамках пройдут заседания комитетов ПА ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности, экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде, по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам.

Делегация Украины на полях сессии планирует проведение двух параллельных мероприятий по ключевым вопросам: «Воздействие вооруженного конфликта на востоке Украины на окружающую среду», на котором ожидается присутствие министра окружающей среды Украины Остапа Семерака, и «Nord Stream 2 и влияние на государства-члены ОБСЕ: почему Европа должна быть затронута?» с участием председателя Наблюдательного совета Национальной энергетической корпорации Украины «Нафтогаз» Клэр Спорривуд.  

Итогом сессии станет принятие Берлинской декларации, которая будет представлена министрам иностранных дел и докладчикам парламента 57 стран ОБСЕ. Также будут избраны руководящие органы ПА ОБСЕ, включая президента и его заместителей. 



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