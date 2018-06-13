День 6 июля объявлен Днем национального траура. Во всех населенных пунктах страны государственные флаги будут приспущены.

По данным Ассоциации бывших депортированных и политических заключенных, было депортировано более 94,7 тыс. человек, сообщает DESCHIDE.MD.

Из них в живых в Республике Молдова осталось 7680 бывших депортированных, на 450 человек меньше, чем в прошлом году.

Были три волны депортаций: в июне 1941 года, июле 1949 года и в апреле 1951 года.