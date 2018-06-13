Парламент, правительство и президентура Молдовы приспустили сегодня флаги в память о жертвах сталинских депортаций в 1949 году
|14:15 06.07.2018
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|Молдова
День 6 июля объявлен Днем национального траура. Во всех населенных пунктах страны государственные флаги будут приспущены.
По данным Ассоциации бывших депортированных и политических заключенных, было депортировано более 94,7 тыс. человек, сообщает DESCHIDE.MD.
Из них в живых в Республике Молдова осталось 7680 бывших депортированных, на 450 человек меньше, чем в прошлом году.
Были три волны депортаций: в июне 1941 года, июле 1949 года и в апреле 1951 года.
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