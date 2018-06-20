Так и не найдя хозяина комплекса объектов для торговли, прилегающего к территории пляжа «Учкуевка», «власти» оккупированного Севастополя приняли решение о его сносе.

В настоящее время коммунальные службы уже начали необходимые работы, сообщают Новости Крыма.

По информации, предоставленной, так называемым «начальником» управления потребительского рынка оккупированного Севастополя Вадимом Кирпичниковым, предстоит снести строения на площади в 300 кв. м.

В свое время комплекс был сооружен незаконно, уже несколько лет ни один из десятков торговых объектов не работает. На месте, которое освободится и на прилегающей к нему территории планируется обустроить автомобильную стоянку.

Известно, что на пляже уже демонтировали 20 нестандартных объектов. Кроме комплекса, который сносят сейчас, есть и иные неработающие киоски, площадки, кафе. Все они будут демонтированы и вывезены, пообещал Кирпичников.