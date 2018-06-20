В разгар сезона на пляжах Севастополя оккупанты сносят киоски и ларьки
|13:54 06.07.2018
|0 комментариев
|Севастополь
Так и не найдя хозяина комплекса объектов для торговли, прилегающего к территории пляжа «Учкуевка», «власти» оккупированного Севастополя приняли решение о его сносе.
В настоящее время коммунальные службы уже начали необходимые работы, сообщают Новости Крыма.
По информации, предоставленной, так называемым «начальником» управления потребительского рынка оккупированного Севастополя Вадимом Кирпичниковым, предстоит снести строения на площади в 300 кв. м.
В свое время комплекс был сооружен незаконно, уже несколько лет ни один из десятков торговых объектов не работает. На месте, которое освободится и на прилегающей к нему территории планируется обустроить автомобильную стоянку.
Известно, что на пляже уже демонтировали 20 нестандартных объектов. Кроме комплекса, который сносят сейчас, есть и иные неработающие киоски, площадки, кафе. Все они будут демонтированы и вывезены, пообещал Кирпичников.
Ещё на эту тему:
Оккупированный Крым единственное направление по которому туроператоры снизили стоимость пакетных туров в июле
Концепция восстановления Ялтинской киностудии по русски - арендная компания с набором необходимой техники
Google наносит украинские наименования на территорию Кубани / Карта
6 "камней с неба", способных кардинально изменить жизнь в оккупированном Крыму с 1 июля
Ряды участников Крымской СЭЗ продолжают редеть. Оккупанты заявили о 10 фиктивных участниках
В Крыму оккупанты решили что хлопководству полив не нужен
Крымская железная дорога становиться филиалом аэропорта
Из-за отсутствия причалов запуск «Комет» в оккупированном Севастополе откладывается на неопределенный срок