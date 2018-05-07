Российский бизнесмен Виктор Вексельберг потратил почти $1,6 млн на лоббирование интересов России в Вашингтоне

13:27 06.07.2018 0 комментариев Россия

Владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг потратил на лоббирование интересов России в США около $1,6 млн.

Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на AP. Соответствующую информацию агентство получило, проанализировав ряд «юридических документов и ценных бумаг», передает DESCHIDE.MD.

Как пишет AP, Вексельберг, «работая в тесном контакте» с двоюродным братом Эндрю Интратером, возглавляющим нью-йоркскую инвестиционную компанию Columbus Nova, «поддержал лоббистскую кампанию, чтобы помочь продвижению российских интересов в Вашингтоне».

Агентство утверждает, что Интратер был гендиректором в компании Виктора Вексельберга, которая занималась этим лоббистским проектом, однако имя компании не называется.

По информации AP, в апреле 2001 года Эндрю Интратер, «представляя интересы компании Вексельберга, заключил контракт с вашингтонской лоббистской фирмой Carmen Group».

Задачей фирмы было «содействовать торговле и культурным обменам между США и Россией».

Помимо этого Carmen Group должна была организовать встречи «конгрессменов и других высокопоставленных представителей власти США с иностранными чиновниками и крупными предпринимателями».

За все вышеперечисленное фирме заплатили $1,58 млн. Представитель Carmen Group отказался уточнять, чем конкретно занималась компания.

Ранее телеканал ABC News сообщил, что спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследующий «вмешательство» России в американские выборы в 2016 году, выясняет, почему российских бизнесменов пригласили на банкеты перед инаугурацией президента США Дональда Трампа.

В числе приглашенных был и Виктор Вексельберг.



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