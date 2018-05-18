Задержан мужчина, пытавшийся взорвать зал игровых автоматов в Бердянске
|12:59 06.07.2018
|0 комментариев
|Бердянск
В Бердянске Запорожской области мужчина пытался взорвать зал игровых автоматов. Он задержан правоохранителями.
Как информирует Цензор.Нет, об этом сообщает местное издание pro.berdyansk.biz.
Отмечается, что инцидент произошел 6 июля, около 1:00 на улице Университетской, напротив горисполкома.
По предварительным данным, мужчина лет 30 пытался взорвать зал игровых автоматов, кинув в помещение похожий на гранату предмет, и убежал.
Сотрудники группы быстрого реагирования бердянского отдела полиции задержали предполагаемого преступника.
На данный момент никто из сотрудников и посетителей заведения не обращался за медицинской помощью.
Ещё на эту тему:
10:54 03.07.2018
Пожар в лагере "Виктория": потерпевшие хотят отсудить почти 4 миллиона гривень морального ущерба
Пожар в лагере "Виктория": потерпевшие хотят отсудить почти 4 миллиона гривень морального ущерба
16:52 29.05.2018
Курорт на Азовском море подтопило: отрезанными от земли оказались сотни людей / Фото
Курорт на Азовском море подтопило: отрезанными от земли оказались сотни людей / Фото
14:49 29.05.2018
Лес в Херсонской области не могут потушить уже почти сутки
Лес в Херсонской области не могут потушить уже почти сутки
22:25 03.05.2018
Трагедия «Виктории»: директора детского лагеря оставили в СИЗО
Трагедия «Виктории»: директора детского лагеря оставили в СИЗО
14:15 13.03.2018
Пожар в Одессе: директору лагеря продлили арест
Пожар в Одессе: директору лагеря продлили арест