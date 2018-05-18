В Бердянске Запорожской области мужчина пытался взорвать зал игровых автоматов. Он задержан правоохранителями.

Как информирует Цензор.Нет, об этом сообщает местное издание pro.berdyansk.biz.

Отмечается, что инцидент произошел 6 июля, около 1:00 на улице Университетской, напротив горисполкома.

По предварительным данным, мужчина лет 30 пытался взорвать зал игровых автоматов, кинув в помещение похожий на гранату предмет, и убежал.

Сотрудники группы быстрого реагирования бердянского отдела полиции задержали предполагаемого преступника.

На данный момент никто из сотрудников и посетителей заведения не обращался за медицинской помощью.