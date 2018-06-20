Російськїї технології блокади Маріуполя та Бердянська - очікування дозволу на проход Керченською протокою / Карта - інфографіка
|12:36 06.07.2018
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|Крым
Щодо кризи в Азовському морі - ілюстрація однієї з складових російської технології блокади Маріуполя та Бердянська.
Тривалість очікування дозволу на проход Керченською протокою для суден з Маріуполя та Бердянска складає від 7 до 88 (!) годин замість стандартних 1-2 годин. Середня тривалість затримки = 29 годин.
Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.
Зліва (жовта та синя лінії треку) - болгарське судно Pirin, що йде з Маріуполя до Британії та українське Limba, йде з Бердянська до Одеси.
Справа (зелена, чорна та червона лінії треку) - судна, що йдуть з портів РФ.
Прибули вони до входу з Азовського моря в Керченську протоку майже одночасно.
Але судна з портів РФ отримали дозвіл на проход за 2 години (стандартний час), а судна з Маріуполя та Бердянська будуть чекати.
Скільки? - 88; 75; 64; 52; 48; 39; 38; 38; 32; 30; 23; 22; 20; 20; 19; 19; 18; 16; 15; 14; 14; 11; 10; 9; 7;… - це фактична тривалість очікування проходу Керченською протокою в годинах для суден з українських портів
3 23.06.18 по 05.07.18. Середній час очікування = 29 годин. За цей час цю "процедуру" пройшли 35 суден.
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