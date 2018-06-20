Оккупированный Крым единственное направление по которому туроператоры снизили стоимость пакетных туров в июле
|11:47 06.07.2018
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|Крым
Так называемый "председатель" комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму оккупированного Крыма Алексей Черняк заявил, что туроператоры снизили стоимость пакетных туров на отдых в июле.
По его словам, аннексированный Крым – единственное внутреннее направление, средняя цена по которому в июле снизилась — минус 8 тысяч, пишет «РИА Крым», сообщают Аргументы Недели - Крым.
Это при том что средняя цена тура в Сочи выросла на 5 тысяч рублей, в Анапу на 7 тысяч рублей.
Он также подчеркнул, то по данным Ассоциации туроператоров России, недельные пакетные пляжные туры в оккупированный Крым с вылетом на 6 июля из Москвы являются одними из самых доступных.
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