Газпром "засветил" свои активы в Британии по требованию суда

11:24 06.07.2018 0 комментариев Россия

Российский Газпром по требованию суда по иску Нафтогаза раскрыл информацию о своих активах в Британии: там есть пакет акций Nord Stream AG, что находится в залоге по привлеченному финансированию.

Об этом сообщил заместитель председателя правления Газпрома Александр Медведев, пишет Интерфакс, передает Укринформ.

Он заявил, что Газпром выполняет все законы государств, где осуществляет деятельность, и все законные предписания судов.

"Так, сегодня мы получили согласие Минэнерго России на раскрытие информации об активах компании на территории Англии и Уэльса по требованию английского суда и раскрыли эту информацию в порядке, установленном судом. При этом, безусловно, Газпром будет продолжать оспаривать все действия Нафтогаза по выполнению решения Стокгольмского арбитража ", - сказал Медведев.

Отмечается, что среди британских активов компании принадлежит пакет акций Nord Stream AG, что находится у залогодержателя.

"Это не означает нового обременения акций Nord Stream AG или их передачу каким-то образом на пользу Нафтогаза Украины. Еще 22 июня Газпром узнал, что английский суд 18 июня запретил любые сделки с активами Газпрома на территории Англии и Уэльса", - сообщили в российской компании.

Как сообщалось, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования НАК "Нафтогаз Украины" по иску к российскому "Газпрому". НАК добилась компенсации в сумме $4,63 млрд за недопоставку российским монополистом согласованных объемов газа для транзита.

Газпром направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения.

В конце мая Нафтогаз получил от голландского судьи разрешение на арест долей Газпрома в его голландских дочерних компаниях и задолженности этих дочерних компаний.

Шесть из семи дочерних компаний Газпрома в Голландии отказались сотрудничать с судебными исполнителями и предоставить информацию о доли Газпрома в их акционерном капитале.

В течение нескольких последних недель суды арестовали активы Газпрома в Швейцарии, Великобритании и Голландии.



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