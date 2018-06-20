Крымский активист Владимир Балух, приговоренный в четверг, 5 июля, подконтрольным Кремлю судом к 5 годам колонии, продолжил голодовку.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена, передают ФАКТЫ.

Согласно ее информации, Балух написал письмо, в котором поблагодарил украинский народ за поддержку его и его семьи.

«Сейчас Владимир продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, что 5 июля 2018 года в Крыму подконтрольный Российской Федерации Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу в 10 тыс. рублей (около 4 тыс. гривен). Украинца приговорили по совокупности двух уголовных дел. Согласно приговору «суда», Балух совершил преступление в связи с «неприязнью к действующей системе управления».