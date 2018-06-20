Узник Кремля Балух решил не прекращать голодовку
|11:01 06.07.2018
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|Крым
Крымский активист Владимир Балух, приговоренный в четверг, 5 июля, подконтрольным Кремлю судом к 5 годам колонии, продолжил голодовку.
Об этом сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена, передают ФАКТЫ.
Согласно ее информации, Балух написал письмо, в котором поблагодарил украинский народ за поддержку его и его семьи.
«Сейчас Владимир продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года», — сообщили в пресс-службе.
Напомним, что 5 июля 2018 года в Крыму подконтрольный Российской Федерации Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу в 10 тыс. рублей (около 4 тыс. гривен). Украинца приговорили по совокупности двух уголовных дел. Согласно приговору «суда», Балух совершил преступление в связи с «неприязнью к действующей системе управления».
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