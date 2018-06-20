Концепция восстановления Ялтинской киностудии по русски - арендная компания с набором необходимой техники
|10:43 06.07.2018
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|Крым
Генеральный директор киностудии «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров считает, что передача Ялтинской киностудии в федеральную собственность не отразится на эффективности ее работы.
«Я считаю, что из того, что называется Ялтинской студией, нельзя сделать ничего эффективного. Сама по себе студия в Ялте не нужна. В Крыму нужны небольшие мобильные арендные базы, потому что Крым – замечательное место для съемок, куда приезжали, будут приезжать кинематографисты, я сам там много раз снимал», – цитирует режиссера ТАСС, передают Аргументы Недели - Крым.
По его словам, в Крыму нужно развивать арендные компании с набором необходимой техники, чтобы не перевозить оборудование из Москвы или Санкт-Петербурга.
«Студия мне для этого не нужна, чтобы снимать в Крыму, я и так буду снимать», – считает Шахназаров.
Он отметил, что из Москвы не поедут снимать в павильонах Ялты. И вообще, по его словам, студия в Ялте никогда не была самостоятельной киностудией.
«В советское время Ялтинская студия была филиалом студии Горького, там была техническая база. Она никогда не была самостоятельной студией, поэтому это какая-то мифология, которая развилась в последние годы. Я не представляю, как можно сделать, чтобы она была рентабельной», – сказал гендиректор «Мосфильма».
Как сообщалось ранее, так называемый «министр» культуры Крыма Арина Новосельская сообщила о грядущей передаче Ялтинской киностудии в федеральную собственность. По ее словам, уже разработана концепция восстановления киностудии. Первичный объем финансирования – четыре миллиарда рублей.
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