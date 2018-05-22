Норвегия заявила о существенном увеличении количества просителей убежища из Турции

10:20 06.07.2018 0 комментариев Турция

Норвегия заявила о существенном увеличении количества просителей убежища из Турции в июне.

Как сообщил председатель Норвежского директората по иммиграции Фроде Форфанг, многие из них заявили о политическом преследовании на родине по подозрению в связях с проповедником Фетуллахом Гюленом, информирует Associated Press, передает Европейская правда.

Норвежские чиновники отмечают, что им необходимо время для рассмотрения поданных ходатайств. Они хотят изучить опыт других стран по аналогичным делам.

Количество искателей убежища существенно возросло.

В этом году 245 граждан Турции попросили об убежище в Норвегии, тогда как в июне поступило 142 заявления.

Для сравнения, за весь 2017 защиты в Норвегии попросили 164 турецких граждан.

У норвежских властей пока нет объяснений такого стремительного роста в июне.



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