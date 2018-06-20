Соединенные Штаты Америки считают "сомнительным" новый приговор в оккупированном Крыму украинскому политзаключенному Владимиру Балуху.

Об этом говорится на странице посольства США в Украине в Twitter, сообщает Укринформ.

“Крымский активист Владимир Балух, который с марта голодает в знак протеста, только что был приговорен к 5 годам заключения по очень сомнительным обвинениям. Россия должна освободить политических заключенных СЕЙЧАС”, - отметили в посольстве.

Как сообщалось, незаконный "Раздольненский районный суд" Крыма 5 июля 2018 года признал украинского политзаключенного Владимира Балуха виновным в якобы избиении начальника изолятора временного содержания и приговорил к 5 годам лишения свободы и штрафу в 10 тысяч рублей.