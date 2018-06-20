В Штатах считают "сомнительным" новый приговор Балуху
|09:56 06.07.2018
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|Крым
Соединенные Штаты Америки считают "сомнительным" новый приговор в оккупированном Крыму украинскому политзаключенному Владимиру Балуху.
Об этом говорится на странице посольства США в Украине в Twitter, сообщает Укринформ.
“Крымский активист Владимир Балух, который с марта голодает в знак протеста, только что был приговорен к 5 годам заключения по очень сомнительным обвинениям. Россия должна освободить политических заключенных СЕЙЧАС”, - отметили в посольстве.
Как сообщалось, незаконный "Раздольненский районный суд" Крыма 5 июля 2018 года признал украинского политзаключенного Владимира Балуха виновным в якобы избиении начальника изолятора временного содержания и приговорил к 5 годам лишения свободы и штрафу в 10 тысяч рублей.
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