Суд отменил спецконфискацию Одесского НПЗ

09:34 06.07.2018 0 комментариев Одесса

Высшая судебная инстанция отобрала у государства право собственности на Одесский нефтеперерабатывающий завод.

Верховный суд Украины отменил решение Апелляционного суда Одесской области о спецконфискации Одесского нефтеперерабатывающего завода в пользу государства.

Об этом в четверг, 5 июля, сообщил адвокат владельца акций Одесского НПЗ - компании Энергия и Газ Украина Игорь Сильницкий на своей страничке в Facebook, передает Корреспондент.net.

Он отметил, что соответствующее решение Верховный суд принял 26 июня.

"Решение суда о конфискации ПАО Одесский нефтеперерабатывающий завод и ООО Энергия и Газ Украина утратило силу. Имущество предприятий больше НЕ!!! конфисковано в пользу государства. Верховный суд постановлением от 26.06.2018 года отменил определение Апелляционного суда Одесской области от 21.07.2017 года, установив при этом нарушения международных стандартов правосудия", - написал Сильницкий.

По его словам, Верховный суд установил, что одесские судьи, рассматривая вопрос конфискации имущества предприятий, уклонились от исследования существенных обстоятельств дела".

Адвокат также опубликовал копии соответствующего решения суда.

Напомним, в прошлом году суд признал незаконной спецконфискацию нефтепредуктов Одесского НПЗ.

Ранее НАБУ по заявлению ПАО Одесский НПЗ было начато уголовное производство в отношении следственного судьи Приморского районного суда г. Одессы Кушниренко Юрия Степановича по подозрению в вынесении заведомо неправосудного решения.



Ещё на эту тему:

18:06 11.10.2017
Фонд госимущества в декабре снова попробует продать Одесский припортовый завод
20:22 12.09.2017
Спільники Курченка хотіли "сховати" майно Одеського НПЗ у російському банку
08:26 12.09.2017
Дело по Одесскому НПЗ: свидетели заключили соглашение со следствием
20:09 18.08.2017
Кабмин передал Одесский НПЗ Курченко в управление ФГИ
13:48 24.07.2017
Украина конфисковала Одесский НПЗ у структур Курченко
14:46 19.06.2017
Суд конфисковал в пользу государства Одесский нефтеперерабатывающий завод
12:47 13.01.2016
Налоговая инициировала банкротство Одесского НПЗ
12:31 23.04.2014
Суд арестовал активы и земельный участок Одесского НПЗ
09:22 20.12.2013
Россия может возобновить поставки нефти по трубопроводу на Одесский НПЗ
09:17 14.10.2013
Одесский НПЗ нарастит объем переработки нефти в три раза
08:21 03.10.2013
Одесский НПЗ начал отгрузку нефтепродуктов
12:34 29.09.2013
Ливийский танкер доставил в Одесский порт вторую партию сырья для ОНПЗ из Новороссийска - подробности   2
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:45 04.07.2018
Азербайджан откажется от увеличения импорта электроэнергии из России после полного восстановления электроснабжения
11:20 03.07.2018
В Азербайджане без электричества остались крупные города
17:39 02.07.2018
В Азербайджане начались широкомасштабные армейские учения / Видео
20:11 27.06.2018
Немецкий концерн Rheinmetall намерен сотрудничать с Азербайджаном
Все новости страны
Армения Армения
18:39 04.07.2018
Европарламент одобрил соглашение Армения-ЕС
09:45 03.07.2018
Глава ГШ ВС Армении: Поводов для беспокойства в связи с учениями в Азербайджане нет
10:59 26.06.2018
В Ереване пройдет заседание глав МИД стран ОЧЭС
16:42 25.06.2018
Протесты в Армении: активисты вновь требуют отставки мэра Еревана
Все новости страны
Болгария Болгария
12:31 03.07.2018
Социалисты потребовали от премьера Болгарии сказать, угрожают ли Россия и Китай миру
12:23 21.06.2018
Болгария в лидерах рейтинга самых дешевых иностранных направлений для отдыха из РФ
17:12 20.06.2018
Оппозиция Болгарии внесла в парламент вопрос недоверия правительству
11:24 20.06.2018
Начались тактические учения ВМС Болгарии «Черное море 2018»
Все новости страны
Греция Греция
20:02 05.07.2018
Парламент Македонии во второй раз подтвердил смену названия страны
17:30 03.07.2018
Министр обороны Греции хочет заблокировать соглашение об изменении названия Македонии
19:39 02.07.2018
Афины: Полиция жестко разогнала митинг против соглашения с БЮРМ
12:08 27.06.2018
Мэй приветствовала на встрече с Ципрасом экономические успехи Греции
Все новости страны
Грузия Грузия
19:14 05.07.2018
Президент Грузии созвал заседание Совета национальной безопасности
12:08 05.07.2018
Лидеры стран-членов НАТО встретятся с президентами Грузии и Украины
09:21 04.07.2018
МВД Грузии подтвердило задержание гражданина Турции подозреваемого в убийстве российского пилота Су-24
13:46 03.07.2018
С 1 июля налог на малый бизнес в Грузии снизился с 5% до 1%
Все новости страны
Молдова Молдова
09:10 06.07.2018
В Приднестровье грузовики без номерных знаков вывозят со склада оружие и боеприпасы в неизвестном направлении
15:58 05.07.2018
Партия социалистов Молдовы потребовала заслушать премьер-министра по вопросу о строительстве Украиной ГЭС на Днестре
13:48 05.07.2018
Правительство Молдовы утвердило процедуру доступа приднестровских автомобилей в международное движение
09:20 05.07.2018
Европейская комиссия подтвердила: Макрофинансовая помощь Молдове приостановлена
Все новости страны
Россия Россия
11:24 06.07.2018
Газпром "засветил" свои активы в Британии по требованию суда
08:24 06.07.2018
Офицер РФ просит суд вынести «положительное решение» так как участвовал в боях на Донбассе и готов воевать в Сирии
17:41 05.07.2018
Таинственное происшествие в Эймсбери. "Новичок" есть, покушения нет
15:08 05.07.2018
Дипломатия по российски: Британия "тупая", если думает, что РФ пошла на новую атаку во время ЧМ
Все новости страны
Румыния Румыния
10:10 05.07.2018
Парламент Румынии одобрил противоречивые поправки в Уголовный кодекс
16:40 03.07.2018
В Румынии из-за наводнения погибли три человека
20:22 02.07.2018
Румынские матери будут выходить на пенсию быстрее, – законопроект
17:41 26.06.2018
Цуркан подозреваемая в передаче информации о поставках электроэнергии в Крым прокомментировала свое задержание
Все новости страны
Турция Турция
10:20 06.07.2018
Норвегия заявила о существенном увеличении количества просителей убежища из Турции
10:53 05.07.2018
Европарламент выделил 500 миллионов евро на образование сирийцев в Турции
16:26 04.07.2018
Правительство Турции передало исполнительные полномочия президенту
13:51 04.07.2018
ВВС Турции получат отечественные системы лазерного наведения / Фото
Все новости страны
Украина Украина
11:47 06.07.2018
Оккупированный Крым единственное направление по которому туроператоры снизили стоимость пакетных туров в июле
11:01 06.07.2018
Узник Кремля Балух решил не прекращать голодовку
10:43 06.07.2018
Концепция восстановления Ялтинской киностудии по русски - арендная компания с набором необходимой техники
09:56 06.07.2018
В Штатах считают "сомнительным" новый приговор Балуху
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс