Суд отменил спецконфискацию Одесского НПЗ
|09:34 06.07.2018
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|Одесса
Высшая судебная инстанция отобрала у государства право собственности на Одесский нефтеперерабатывающий завод.
Верховный суд Украины отменил решение Апелляционного суда Одесской области о спецконфискации Одесского нефтеперерабатывающего завода в пользу государства.
Об этом в четверг, 5 июля, сообщил адвокат владельца акций Одесского НПЗ - компании Энергия и Газ Украина Игорь Сильницкий на своей страничке в Facebook, передает Корреспондент.net.
Он отметил, что соответствующее решение Верховный суд принял 26 июня.
"Решение суда о конфискации ПАО Одесский нефтеперерабатывающий завод и ООО Энергия и Газ Украина утратило силу. Имущество предприятий больше НЕ!!! конфисковано в пользу государства. Верховный суд постановлением от 26.06.2018 года отменил определение Апелляционного суда Одесской области от 21.07.2017 года, установив при этом нарушения международных стандартов правосудия", - написал Сильницкий.
По его словам, Верховный суд установил, что одесские судьи, рассматривая вопрос конфискации имущества предприятий, уклонились от исследования существенных обстоятельств дела".
Адвокат также опубликовал копии соответствующего решения суда.
Напомним, в прошлом году суд признал незаконной спецконфискацию нефтепредуктов Одесского НПЗ.
Ранее НАБУ по заявлению ПАО Одесский НПЗ было начато уголовное производство в отношении следственного судьи Приморского районного суда г. Одессы Кушниренко Юрия Степановича по подозрению в вынесении заведомо неправосудного решения.
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