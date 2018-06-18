По Приднестровью грузовики перевозят оружие. Официальные власти утверждают, что ничего не знают о происходящем.

"В Приднестровье происходят очень странные вещи. Десятки немаркированных грузовиков транспортируют боеприпасы и оружие из склада Кобасна в неизвестные места", - заявил спикер парламента Молдовы Андриан Канду, передает «Фокус», информирует Информационное Сопротивление.

По его словам, любые попытки Объединенной контрольной комиссии, молдавских офицеров узнать, что происходит, закончились неудачей.

"Когда не соблюдаются соглашения, когда есть движения, вроде этого, мы понимаем, в какой ситуации находимся, когда говорим о безопасности страны", - сказал Канду.