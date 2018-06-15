Немецкий концерн Siemens готов за пару лет увеличить уровень локализации производства в России газовых турбин на своем заводе ради заказов в рамках новой программы модернизации российских электростанций .

Об этом сказал глава концерна в РФ Дитрих Меллер, слова которого передали РИА Новости и Интерфакс, сообщает Reuters.

Минэнерго РФ требует до 90 процентов локализации оборудования от желающих провести модернизацию тепловых электростанций и получить гарантированный возврат инвестиций, что существенно ограничивает выбор поставщиков и тип технологий.

Замминистра энергетики Вячеслав Кравченко объяснял включение такого жесткого условия в правила модернизации, которые сейчас обсуждаются с общественностью, намерением защитить сектор от санкционных рисков и снизить зависимости от иностранных поставщиков.

“Цель ясна - локализация 90 процентов. Я думаю, что это занимает определенное время - год-два. Это обязательно включает и российских поставщиков, потому что Siemens использует и локальных поставщиков”, - сказал Меллер в Грозном, куда немецкий концерн поставил турбины для электростанции Газпрома.

В отличие от паросилового оборудования Россия не производит самостоятельно газовые турбины большой мощности. Единственный завод, выпускающий такие машины, - совместное предприятие Siemens и Силовых машин Алексея Мордашова, в котором немецкому концерну принадлежит 65 процентов.

По его словам, текущий уровень локализации самой распространенной газовой турбины Siemens в РФ SGT5-2000E составляет 60 процентов. Ранее представитель концерна в России говорила Рейтер, что в 2017 году он оценивался в 52 процента.

Siemens официально объявлял о намерении участвовать в новой программе модернизации в России и планировал проанализировать ее условия после утверждения.

“Программа предусматривает не только модернизацию существующих паросиловых блоков, есть планы модернизации проектов парогазового цикла”, - сказал Меллер.

Россия планирует до 2035 года обновить около 40 гигаватт мощностей электростанций через конкурсы на модернизацию, оценивая стоимость примерно в 1,35 триллиона рублей. Еще 786 миллиардов рублей обойдется продление ресурса примерно 100 гигаватт за счет поднятия цены отборов старой мощности.

Меллер также сказал, что Siemens продолжает “успешную работу” с Силмашем, несмотря на заявления владельца концерна о возможности выхода из совместного предприятия после введения против российского концерна санкций США.

США в январе 2018 года ввели санкции в отношении Силовых машин из-за скандала с поставкой РФ летом прошлого года газовых турбин Siemens в аннексированный Крым в обход запрета со стороны ЕС. Турбины произвел совместный завод Siemens и Силмаша. При этом Siemens, утверждавший, что его ввели в заблуждение, избежал санкций.

Мордашов в мае сказал в интервью Рейтер, что намерен серьезно рассмотреть выход из этого совместного предприятия, а также готов при помощи государства разработать российский аналог на замену газовых турбин Siemens.