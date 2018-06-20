Украинский режиссер встретился с сестрой и попросил передать, чтобы его не превращали в главного политзаключенного.

Сестра украинского режиссера Олега Сенцова 5 июля посетила его в колонии в российском городе Лабытнанги. Он сказал, что нужно говорить правду и не париться о последствиях, только так возможна победа.

Об этом Наталья Каплан написала в Facebook, передает LIGA.net.

Каплан рассказала, что Сенцов продолжает борьбу, хотя ему очень трудно. Он искренне надеется, что освобождение близко, и не только его освобождение. Просит обходиться без манипуляций и лжи. Считает, что нужно говорить правду и не париться о последствиях, только так возможна победа.

По словам сестры, Олег просит не акцентировать все внимание на нем и не делать из него главного политзаключенного, а распределять силы на всех узников.

Каплан пишет, что Сенцов сильно постарел и похудел.

Ранее сегодня, 5 июля, сообщалось, что Наталья Каплан говорила с Олегом Сенцовым два часа. Рассказала, что Олег сейчас весит 75 кг при росте 190 см, за время голодовки он потерял 15 кг.