Следующим шагом Владимира Путина после завершения Олимпийских игр в Сочи стало вторжение в Крым. По аналогии, завершение чемпионата мира по футболу, который в этом году проводится в России, может стать временем для решительных действий.

Уже сейчас ситуация на Черном и Азовском морях напряженная. Украина отрезала Крым от пресной воды. Это обстоятельство и засуха стали причиной, по которой на оккупированном Россией полуострове нормируют снабжение водой. Тогда же РФ принялась мешать движению судов в два крупнейших порта Азовского моря, из которых экспортируется сталь, — Бердянск и Мариуполь. Военная реакция на такие действия России уже не кажется неправдоподобной, пишет на странице Atlantic Council Джеймс Брук, передает 112.ua.

Перекрытие канала из Украины российские "власти" Крыма удобно используют для оправдания своих действий. Без воды из Днепра, поступавшей из Украины через Северо-Крымский канал, сельское хозяйство на полуострове приходит в упадок. В новом отчете "Евромайдана" говорится, что с учетом засухи этим летом в Крыму воды хватит только для 1 млн из его 2,5 млн жителей.

Позиция Украины следующая: вода из Днепра вернется в Крым, когда Крым вернется в Украину.

Для решения этой проблемы Россия, похоже, пытается разыграть как разменную монету свободу мореплавания в Азовском море.

15 мая Путин открыл новый мост через Керченский пролив, соединяющий Крым с материковой частью России. По словам директора Мариупольского порта, новый мост слишком низкий для тех кораблей, которые заходили в порт последние два года, из-за чего сокращается судоходство в Мариуполь и Бердянск — порты двух крупнейших металлургических областей: Донецкой и Запорожской.

У этих портов нет удобного железнодорожного сообщения с ближайшим черноморским портом — Херсоном. Поезд из Мариуполя в Херсон идет около 20 часов. По обычной дороге 420 км можно преодолеть за 6 часов, но если перевозить сталь грузовиками, товар становится неконкурентоспособным для мировых рынков. И Кремль это знает.

Тем временем Россия усиливает свой военно-морской флот в Азовском море: она переместила шесть артиллерийских катеров с мелкой осадкой из Каспийского моря. Российская флотилия в Азовском море теперь насчитывает 6 артиллерийских судов, 6 десантных кораблей и 2 ракетных корвета.

В мае войска ВМС и береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ стали задерживать идущие в/из Украины суда для "инспекций".

Россия делает это на законных основаниях: по соглашению 2003 года, Азовское море — "внутреннее море двух государств".

Остановка судов наносит экономический ущерб. С апреля россияне остановили и "осмотрели" 50 кораблей, направляющихся в/из Украины. Некоторые корабли могли задерживать на 20 часов, что срывает все сроки доставки. По словам Айны Чагир, пресс-секретаря Мариупольского порта, ущерб судоходным компаниям может составить до 15 тыс. долл. за судно.

Объемы перевозок в обоих портах и так сокращались, а такое давление лишь усиливает тенденцию. По сравнению с предыдущим годом, в мае грузовые перевозки в Мариуполь сократились на 14%. Так что страховщики теперь повышают ставки, грузоотправители ищут альтернативы, а некоторые моряки и вовсе отказываются заходить в Азовское море.

На воде у Украины нет кораблей ВМС — только несколько патрульных катеров пограничной службы.

Вероятность конфликта растет, хотя силы и неравны.

Учитывая это, украинские политтехнологи все чаще стали говорить о создании "москитного флота". По словам Михаила Самуся, заместителя директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения, это означает, что у Украины должны появиться небольшие быстроходные катера, оснащенные ракетами для стрельбы с плеча.

Напряжение растет. Но остается надежда, что Кремль просто использует старую советскую уловку: создать проблему, чтобы затем предложить решение. Компромиссный вариант — организовать поток воды в Крым в обмен на свободу судоходства для Украины в Азовском море.

Хотя у России также есть два варианта военного ответа на действия Украины.

Для России переместить свои войска по левому берегу Днепра — сложно и дорого. Такой "сухопутный коридор" из контролируемого Россией Донецка означает передислокацию на 350 км на запад под постоянным давлением партизанских и обычных атак со стороны Украины.

Да и Украину вряд ли снова удастся ослепить неожиданным нападением в стиле Перл-Харбора. Украина неоднократно совершала военные действия против новых захватов территорий Россией. А параллельно с этим США и ЕС приводили свой механизм санкций в действие.

Менее сложная военная стратегия для России заключалась бы в том, чтобы вырваться из северной части Крыма, затем пройти 85 км до истоков канала на Днепре.

Из плотины в Таврийске канал проходит через южную Херсонскую область и на 115 км простирается к контролируемому Россией Крыму. Чтобы вокруг канала был защитный буфер, России придется контролировать около 3 тыс. кв. км.

Тем не менее организовать диверсию на самом 115-км водоводе — достаточно просто: с помощью беспилотных летательных аппаратов, управляемых ракет, а также сухопутных подразделений и частей особого назначения.

И дедлайн уже приближается: финальный матч ЧМ-2018 состоится уже в воскресенье, 15 июля. За неделю до этого, 9 июля, на саммите Украина - ЕС президент Петр Порошенко планирует обсудить с лидерами ЕС нарастающее военное присутствие России в Азовском море.

На прошлой неделе в фейсбуке он написал: "Мы с нетерпением ждем твердой позиции ЕС в отношении новых проблем безопасности, которые создает Россия в Черном и Азовском морях".

Через неделю, 16 июля, президенты Трамп и Путин встретятся в Хельсинки.

Возобновление подачи воды для Крыма с территории Украины в обмен на свободу судоходства в Азовском море может стать реальной "беспроигрышной договоренностью".

Четыре года назад я был корреспондентом во время зимних Олимпийских игр в Сочи. Где-то в середине февраля, сразу после освещения событий Майдана, во время конференц-связи с экспертами из Москвы и Вашингтона я спросил: "Что будет, если Путин вторгнется в Крым?". Они фактически высмеяли меня.

Все время Путин купался в лестном освещении Олимпиады, благополучно общаясь с приглашенными чиновниками. Фейерверк в заключительную ночь воскресенья, 23 февраля, был впечатляющим! Но российский лидер почему-то выглядел усталым.

Теперь-то мы знаем, почему: всю ночь он встречался с начальниками службы безопасности, планируя захватить Крым — в 500 км на запад.