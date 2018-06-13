За изменение названия проголосовали 69 из 120 депутатов, преодолев вето президента.

Парламент Македонии во второй раз проголосовал за изменение названия страны, после того как президент Георге Иванов отказался подписывать ратифицированное ранее парламентом соглашение с Грецией, по которому официальным названием бывшей югославской республики будет Северная Македония, сообщает Эхо Кавказа.

Окончательно изменение названия страны вступит в силу, если соглашение будет одобрено на референдуме. Ожидается, что он пройдет осенью.

Договоренности между Грецией и Македонией были достигнуты в июне нынешнего года после споров, которые длились более 20 лет.

Греция требовала от Республики Македония сменить свое название, усматривая в нем претензии на греческий регион Македония.

Споры о названии были последним препятствием для вступления Македонии в НАТО и начале переговоров о ее присоединении к ЕС.

Против соглашения о смене названия выступают националисты в обеих странах.