Президент Грузии созвал заседание Совета национальной безопасности
|19:14 05.07.2018
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|Тбилиси
По указанию президента Грузии Георгия Маргвелашвили завтра, 6 июля, состоится заседание Совета национальной безопасности Грузии.
Заседание пройдет в 19:30 по тбилисскому времени в резиденции главы государства, сообщает Эхо Кавказа.
Как сообщили в аппарате Совета национальной безопасности, повесткой дня предусмотрено рассмотрение вопросов, связанных с координацией властей Грузии в процессе подготовки к намеченному на 11-12 июля саммиту НАТО в Брюсселе и прогрессом проводимых в оборонной сфере страны реформ.
Перед советом с докладами выступят министр иностранных дел Давид Залкалиани, глава Минобороны Леван Изория и начальник Генерального штаба ВС Грузии, генерал-майор Владимир Чачибая.
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