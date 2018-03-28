По указанию президента Грузии Георгия Маргвелашвили завтра, 6 июля, состоится заседание Совета национальной безопасности Грузии.

Заседание пройдет в 19:30 по тбилисскому времени в резиденции главы государства, сообщает Эхо Кавказа.

Как сообщили в аппарате Совета национальной безопасности, повесткой дня предусмотрено рассмотрение вопросов, связанных с координацией властей Грузии в процессе подготовки к намеченному на 11-12 июля саммиту НАТО в Брюсселе и прогрессом проводимых в оборонной сфере страны реформ.

Перед советом с докладами выступят министр иностранных дел Давид Залкалиани, глава Минобороны Леван Изория и начальник Генерального штаба ВС Грузии, генерал-майор Владимир Чачибая.