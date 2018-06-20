"Национализированное" "Крымэнерго" не в состоянии подключить абонентов к энергосетям в законодательно установленные сроки.

Так называемый "министр" обещает справиться с задачей к началу 2019 года

Очередь образовалась за три с половиной года и продолжает расти, как снежный ком, сообщает Объектив.

Каждый месяц в "Крымэнерго" поступает несколько сотен заявок от граждан и организаций на технологическое подключение к энергосетям.

Например, в мае с предприятием соответствующий договор заключили более 380 человек.

До 2014 года такого вала заявок не было, так как работы заказчики в основном выполняли самостоятельно. Когда же эту функцию передали энергоснабжающей компании, она столкнулась с дефицитом специалистов и техники.

Еще недавно "Крымэнерго" выполняло не более 100 присоединений в месяц. Остальные заявки откладывались. В итоге с 2015 года накопилось 5,5 тысячи просроченных договоров.

Наиболее активные очередники не выдерживают и подают жалобы антимонопольщикам. Например, Михаил Мишин заключил договор с "Крымэнерго" более года назад.

По законодательству в его случае технологическое подключение должно было произойти в течение полугода. Прождав девять месяцев, он обратился в УФАС по оккупированному Крыму. Антимонопольщики обвинили ГУП в неисполнении своих обязанностей и оштрафовали его на 100 тысяч рублей.

Дом Дмитрия Кудряшова организация не подключала к сетям, понуждая произвести работы, которые он, по данным антимонопольщиков, выполнять не обязан.

УФАС письменно напомнило ГУПу, что "строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, установка устройств регулирования напряжения - обязательство сетевой организации, а не заявителя", и наложило штраф. И таких штрафов, которые могут достигать 500 тысяч рублей, у "Крымэнерго" набрался уже не один миллион.

"Министр" обещает справиться с задачей к началу 2019 года. Но удастся ли это - еще вопрос. Пока создали очередную рабочую группу, которая подготовит конкретные предложения для улучшения ситуации.