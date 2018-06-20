В оккупированном Крыму очередь на подключение к энергосетям превысила 5000 человек
|18:58 05.07.2018
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|Крым
"Национализированное" "Крымэнерго" не в состоянии подключить абонентов к энергосетям в законодательно установленные сроки.
Так называемый "министр" обещает справиться с задачей к началу 2019 года
Очередь образовалась за три с половиной года и продолжает расти, как снежный ком, сообщает Объектив.
Каждый месяц в "Крымэнерго" поступает несколько сотен заявок от граждан и организаций на технологическое подключение к энергосетям.
Например, в мае с предприятием соответствующий договор заключили более 380 человек.
До 2014 года такого вала заявок не было, так как работы заказчики в основном выполняли самостоятельно. Когда же эту функцию передали энергоснабжающей компании, она столкнулась с дефицитом специалистов и техники.
Еще недавно "Крымэнерго" выполняло не более 100 присоединений в месяц. Остальные заявки откладывались. В итоге с 2015 года накопилось 5,5 тысячи просроченных договоров.
Наиболее активные очередники не выдерживают и подают жалобы антимонопольщикам. Например, Михаил Мишин заключил договор с "Крымэнерго" более года назад.
По законодательству в его случае технологическое подключение должно было произойти в течение полугода. Прождав девять месяцев, он обратился в УФАС по оккупированному Крыму. Антимонопольщики обвинили ГУП в неисполнении своих обязанностей и оштрафовали его на 100 тысяч рублей.
Дом Дмитрия Кудряшова организация не подключала к сетям, понуждая произвести работы, которые он, по данным антимонопольщиков, выполнять не обязан.
УФАС письменно напомнило ГУПу, что "строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, установка устройств регулирования напряжения - обязательство сетевой организации, а не заявителя", и наложило штраф. И таких штрафов, которые могут достигать 500 тысяч рублей, у "Крымэнерго" набрался уже не один миллион.
"Министр" обещает справиться с задачей к началу 2019 года. Но удастся ли это - еще вопрос. Пока создали очередную рабочую группу, которая подготовит конкретные предложения для улучшения ситуации.
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