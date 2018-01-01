За полторы недели еще два российских банка, работавших в Крыму, лишились лицензий
|18:31 05.07.2018
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|Крым
Сегодня, 5 июля, Центробанк РФ отозвал лицензию АО «Банк «Таатта», работавшего в оккупированном Крыму.
Банк «Таатта», занимающий по размеру активов 220-е место в банковской системе России, имел операционные офисы в Симферополе, Севастополе и Ялте. Головной офис банка находится в Якутске.
Еще 3 июля появилась информация о том, что большинство отделений якутского банка прекратило работу, появились слухи, что «акционеры сбежали с наличкой». А клиенты «Таатта» лишились онлайн-доступа к своим счетам – «вместо данных счетов клиентов банка на экранах компьютеров и смартфонов – одни нули».
Немногим ранее, 27 июня 2018, потерял лицензию еще один работавший в Крыму банк – АО «Коммерческий Банк «Рублев». За несколько дней до этого банк был ограблен: из ячеек отделения в Ялте исчезло порядка 1,5 миллионов долларов.
В апреле 2018 прекратил работу ПАО «Банк «ВВБ», «переехавший» в Севастополь из российского Ярославля в октябре 2015 года.
Таким образом, из 34-х российских банков, пытавшихся работать на оккупированном полуострове, «в живых» на сегодняшний день осталось восемь.
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