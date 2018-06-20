Сервис Google Maps внес обещанные изменения в наименование Керченского моста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», теперь на картах сервиса американской компании транспортный переход через Керченский пролив, построенный Россией, полностью именуется как «Кримський мiст».

При этом названия Керченского пролива, как и ближайших населенных пунктов, расположенных на территории республики, указаны на русском языке.

Напомним, несколько дней назад интернет-пользователи заметили, что в Google Maps «поделили» Керченский мост между Украиной и Россией: ближайшая к Крыму часть транспортного перехода имела украинское название – другая часть, у Тамани, обозначалась как «Крымский мост».

В американской компании признали ошибку, но в итоге все равно исправили ее в пользу Украины.

Стоит отметить, что после внесенных изменений надпись по-украински «Кримський мiст» расположена на карте Google таким образом, что непосредственно затрагивает территорию Таманского полуострова.



