Власти Великобритании заявляют, что по-прежнему уверены в причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, и призывают российские власти объяснить, "как они это сделали", хотя новое отравление веществом "Новичок" в соседнем городе Эймсбери 30 июня не связано с этим делом и не является покушением на убийство.

Двое британцев в городе Эймсбери, соседнем с Солсбери, пострадали от воздействия того же самого вещества, которым 4 марта были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Об этом заявил глава МВД Великобритании Саджид Джавид, выступая в Палате общин в четверг, 5 июля. Речь идет о нервнопаралитическом веществе "Новичок", сообщает Радио Свобода.

Джавид вновь подчеркнул, что Лондон возлагает на Россию ответственность за отравление Сергея и Юлии Скрипаль. По словам Джавида, "сейчас, когда весь мир смотрит на Россию" из-за чемпионата мира по футболу, российские власти должны объяснить, что происходит. Он назвал неприемлемой ситуацию, когда британские граждане становятся жертвами "случайных или преднамеренных" атак или вынуждены волноваться за свою безопасность.

Ранее первый замглавы МВД Соединенного Королевства Бен Уоллес, отвечающий, в том числе, за химическую безопасность, в нескольких интервью "Би-би-си", телеканалу Sky News и другим медиа Уоллес отметил, что вне зависимости от хода расследования в Эймсбери он чувствует злость в отношении к России и ожидает звонка из Москвы для детального разговора об отравлении Скрипалей, так как "это было дерзкое и неосмотрительное нападение в самом сердце Великобритании. Россия все еще может исправить ситуацию, если они расскажут нам, что и как они сделали".

В связи с новым инцидентом он подчеркнул, что британские власти делают все возможное для обеспечения безопасности населения, но добавил, что не может гарантировать, что люди стопроцентно защищены от новых химических атак.

30 июня в городе Эймсбери в графстве Уилтшир, находящемся в 11 километрах к северу от Солсбери, где 4 марта веществом "Новичок" были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, в частном доме врачами скорой помощи, дважды приехавшими по вызову по одному и тому же адресу, в разное время были обнаружены в бессознательном состоянии два человека, граждане Соединенного Королевства 45-летний Чарльз Роули и 44-летняя Дон Стерджес.

В критическом состоянии они были доставлены в больницу Солсбери, где остаются до сих пор под охраной. Доступа к ним нет ни у кого, кроме врачей.

Чуть позднее начальник контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нил Базу заявил, что эта пара пострадала от того же нервнопаралитического вещества "Новичок", что и отец и дочь Скрипали.

Детали расследования приводятся на сайте Скотланд-Ярда. Результаты исследования проб, взятых у пострадавших, пришли из центра по защите от химической, биологической, радиологической и ядерной опасности министерства обороны Портон-Даун.

В полиции пока не знают, как "Новичок" мог воздействовать на пару.

Сперва расследователи полагали, что Роули и Стерджес могли употреблять плохо очищенные наркотики, героин или кокаин, однако от этой версии быстро отказались. Есть свидетельства одного из друзей этой пары по имени Сэм Хобсон, рассказавшего, что накануне, вечером 29 июня, Роули и Стерджес побывали в соседнем Солсбери.

Утром 30 июня, по его словам, первой потеряла сознание женщина, однако это произошло не на его глазах. Затем Роули, рядом с которым находился Хобсон, начал очень быстро терять силы и потеть: "Пот капал на пол, изо рта шла пена, с ним невозможно было разговаривать", - вспоминает Хобсон, слова которого со ссылкой на агентство "Франс Пресс" приводит "Би-би-си".

Пока нет никаких свидетельств того, что пострадавшая пара посещала именно те места в Солсбери, которые подвергались дезактивации после отравления Скрипалей. Полиция подчеркивает, что в биографии Роули и Стерджес также нет ничего такого, что наводит на подозрения об их связях с любыми спецслужбами.

Около 100 следователей Скотланд-Ярда, полиции графства Уилтшир и контртеррористических служб сейчас заняты изучением всех деталей этого странного инцидента. Одна из версий – Роули и Стерждес могли как-то контактировать со шприцами, контейнерами либо иными емкостями, в которых ранее хранился "Новичок", примененный в Солсбери против Сергея и Юлии Скрипаль.

Главный врач Великобритании профессор Салли Дейвис заявила, что вероятность новых отравлений в графстве Уилтшир крайне невелика, однако порекомендовала всем жителям Эймсбери, кто с вечера 29 июня до вечера 30 июня мог находиться в тех местах, которые сейчас оцеплены и осматриваются военными, врачами и полицией, продезинфицировать и постирать одежду и личные вещи.

5 июля в Лондоне в связи с отравлением в Эймсбери прошло заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA, под председательством главы МВД Великобритании ("Хоум-офиса") Саджида Джавида. Пока о его подробностях неизвестно.

Хамиш де Бреттон-Гордон, бывший командующий полка химической, биологической и ядерной защиты Вооружённых Сил Её Величества, активно участвовавший в расследовании нападения на Скрипалей, в интервью газете "Гардиан" заявил, что в Эймсбери обнаружить следы "Новичка" быстро удалось именно потому, что это произошло вблизи Солсбери, и версия о схожести двух случаев сразу пришла в голову следователям.

Газета "Дэйли Телеграф" напоминает, как после покушения на Сергея и Юлию Скрипалей ученые говорили, что "Новичок" – это органофосфорное соединение, которое быстро распадается при соприкосновении с водой, то есть от дождей. Однако позднее стало понятно, что это крайне стойкое вещество, долго не реагирующее на состояние окружающей среды, которое может разлагаться довольно долго и оседать на любые поверхности, где с ним могут контактировать совершенно случайные люди.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков 5 июля заявил, что в Москве встревожены новым инцидентом с "Новичком", и отметил, что никаких официальных обращений от Лондона в связи с ним пока не поступало. Он также вновь заявил о непричастности России к отравлению Скрипалей.

Различные российские политики уже называют инцидент в Эймсбери спланированной провокацией, призванной омрачить подходящий к финалу чемпионат мира по футболу, на котором сборная Англии пробилась в четвертьфинал. 7 июля в Самаре состоится ее игра со сборной командой Швеции. Как указывает газета "Гардиан", посольство России в Лондоне пишет твиты с поздравлениями в адрес английской сборной и обращается к британским болельщикам с напоминанием, что у них еще есть время приехать на матчи своей команды.

Несмотря на то, что задолго до начала чемпионата в связи с отравлением в Солсбери почти все западные страны из солидарности с Лондоном решили не посылать своих официальных представителей на игры в Россию, и этот бойкот все еще соблюдается, незадолго до происшествия в Эймсбери и после того, как в четвертьфинал вышла шведская сборная, министр иностранных дел Швеции Марго Валлстрём заявила, что ее государство поддерживала Великобританию лишь в том, что касалось бойкота церемонии открытия чемпионата.