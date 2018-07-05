Госдума РФ в первом чтении официально признало 19 апреля 1783 г днем аннексии Крыма, Тамани и Кубани
|17:15 05.07.2018
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|Крым
19 апреля 1783 может стать официальным днём аннексии Крыма, Тамани и Кубани Россией.
Соответствующие поправки в закон «О днях воинской славы и памятных датах России»
5 июля приняли в первом чтении депутаты Госдумы РФ, сообщает Фонтанка.
Идея «официального праздника» была инициирована группой, так называемых, «крымских депутатов», а также членами Совета Федерации во главе с председателем Валентиной Матвиенко.
Они напоминают, что именно в этот день в 1783 году Екатерина II подписала манифест о «присоединении» перечисленных территорий к Российской империи.
«Установление новой памятной даты России подтверждает непрерывность пребывания полуострова Крым и города Севастополя в составе Российского государства», – говорится в пояснительной записке.
Более того, она будет являться «свидетельством исторической обоснованности и правомерности референдума» в 2014 году, надеются в ГосДуме РФ.
В России уже есть одна дата аннексии Крыма Россией — 18 марта.
Накануне официальный представитель Белого дома Хоган Гидли сообщил, что в США не намерены признавать аннексию Крыма Россией.
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