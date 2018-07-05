19 апреля 1783 может стать официальным днём аннексии Крыма, Тамани и Кубани Россией.

Соответствующие поправки в закон «О днях воинской славы и памятных датах России»

5 июля приняли в первом чтении депутаты Госдумы РФ, сообщает Фонтанка.

Идея «официального праздника» была инициирована группой, так называемых, «крымских депутатов», а также членами Совета Федерации во главе с председателем Валентиной Матвиенко.

Они напоминают, что именно в этот день в 1783 году Екатерина II подписала манифест о «присоединении» перечисленных территорий к Российской империи.

«Установление новой памятной даты России подтверждает непрерывность пребывания полуострова Крым и города Севастополя в составе Российского государства», – говорится в пояснительной записке.

Более того, она будет являться «свидетельством исторической обоснованности и правомерности референдума» в 2014 году, надеются в ГосДуме РФ.

В России уже есть одна дата аннексии Крыма Россией — 18 марта.

Накануне официальный представитель Белого дома Хоган Гидли сообщил, что в США не намерены признавать аннексию Крыма Россией.