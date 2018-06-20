«Если освободят меня одного, это будет полный провал» — Сенцов

14:39 05.07.2018 0 комментариев Крым

Сегодня, 5 июля, в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги на краткосрочном свидании с незаконно осужденным украинским режиссером Олегом Сенцовым побывала его сестра Наталья Каплан.

Они проговорили два часа. Это ее первое свидание за четыре года с момента оглашения приговора в Ростове-на-Дону в 2014 году, передает ГРОМАДСЬКЕ.

«Я была на свидании с Олегом Сенцовым, проговорили мы с ним два часа. Это было краткосрочное свидание, Олег сейчас весит 75 кг при росте 190 см, за время голодовки он потерял 15 кг», — рассказала она Громадскому. 

Наталья Каплан рассказала Олегу о том, что к голодовке присоединился Эмир Усейн Куку и об акциях в его поддержку.

«Он очень благодарен, что так много действий вокруг его имени, что люди не опускают руки и продолжают бороться. Но вместе с тем, он очень разочарован, что очень мало внимания другим политзаключенным и считает, что если освободят его одного, это будет полный провал», — сказала она.

По ее словам, Сенцов просит всех, кто приезжает к нему в Лабытнанги, чтобы ездили не к нему, а к другим политзаключенным, за которых он борется.

«В частности, он просит (Людмилу) Денисову (украинский омбудсмен — ред.), независимых врачей, которые пытались к нему приехать, консулов, владыку Климента, чтобы они приезжали к другим политзаключенным, чтобы о них никто не забывал», — сказала Наталья Каплан.

Она также рассказала, что здоровье Сенцова на сегодня удовлетворительное, его состояние меняется, анализы не очень хорошие, но «ничего критического нет». 

«Вчера ему было очень плохо, сегодня — нормально. На свидание он пришел сам. Состояние ухудшается к вечеру. Говорит, что ему сейчас гораздо легче. Самый тяжелый период — первые три недели голодовки. Сейчас ему ставят капельницы. Без них он бы уже не выжил. Прекращать голодовку он не собирается. Сказал, что пойдет до конца и верит в победу. Настроен оптимистично, верит, что не просто так. И верит в победу», — сказала Наталья Каплан.

По ее словам, из развлечений у него — телевизор, он также пишет и редактирует свои старые записи. Сенцов просит не отправлять ему книги, которых у него очень много.

Бывшая «прокурор» аннексированного Россией Крыма Наталья Поклонский участвовала в судебном процессе над украинским режиссером, политзаключенным Олегом Сенцовым, которого незаконно осудили в РФ до 20 лет колонии.

29 июня адвокат Динзе сообщил, что Олег Сенцов находится в медсанчасти, а его состояние стабильное.

Также Динзе сообщал, что в Россию поступило два прошения о помиловании Олега Сенцова.

15 июня Денисову не допустили к политзаключенному, режиссеру Олегу Сенцову. Позже Денисову не допустили к украинскому политзаключенному Карпюку.

21 июня Посольство Украины потребовало от России предоставить Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой первоочередной доступ в тюрьмы, где удерживают политзаключенных Олега Сенцова, Станислава Клыха, Александра Кольченко и Владимира Балуха.

21 июня президент Украины Петр Порошенко снова провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и призвал освободить украинских политзаключенных.

Послы стран G7 выразили глубокую обеспокоенность ситуацией с Олегом Сенцовым и другими украинскими политзаключенными, содержащимися в России.

14 июня Европарламент поддержал резолюцию о немедленном освобождении Олега Сенцова и других украинских политзаключенных Кремля.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что после обращения российских культурных деятелей позиция Кремля по украинскому политзаключенному, режиссеру Олегу Сенцову не изменилась.

Отметим, в России и аннексированном Крыму удерживают 64 украинских политзаключенных, 27 из которых находятся на территории России.

58 — задержаны в Крыму или по делам, связанным с Крымом. Эти цифры не учитывают заключенных, содержащихся на территории самопровозглашенных республик.



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