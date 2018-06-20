"Сотни тысяч крымчан заставляют молчать и ждать лучших времен" - из письма трижды осужденного Балуха
|14:07 05.07.2018
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|Крым
Политзаключенный Владимир Балух, которого незаконной «Раздольненский районный суд» Крыма 5 июля приговорил к 5 годам лишения свободы, написал письмо, в котором поблагодарил украинский народ за поддержку его и его семьи.
Об этом сообщил заместитель Меджлиса Нариман Джелалов, передает ГРОМАДСЬКЕ.
Громадское публикует полный текст письма:
Большое спасибо всем за Ваши письма и молитвы, за Вашу поддержку меня лично, моей матери, моей семьи! Ваше искреннее участие в моей жизни — это бесценное сокровище, дарованное Богом почему-то именно мне.
Я бесконечно благодарен Богу, родителям, своему народу за то, что от рождения моя душа (украшена) красно-черными барвинками, которые заботливо вышила своими руками родная Ненька (поэтическое обращение в родине — ред.)
Спасибо за любовь, в которой я всю жизнь купаюсь, за генетический код, который дарит способность видеть истинную красоту, ценить ее, петь на ее волшебном языке и понимать, что подлинность ее строится исключительно на Чести, Достоинстве и Правде.
А правда в том, что на Майдане от рук адептов Кремля погибли Герои, которым народ дал имя «Небесная Сотня».
Правда в том, что наш флаг символизирует достойное хозяйствования на Богом дарованной нам земле и непреодолимое стремление к познанию Вселенной.
Правда в том, что разъяренный непокоренностью украинцев, хищный Кремль поторопился оторвать от тела Украины столько земель, чтобы ослабить ее и еще раз унизить в глазах мира.
Правда в том, что его (Кремля) власть на временно оккупированных территориях, как и на территории 1/7 части суши, держится на тотальной лживой пропаганде, запугивании и жестокой расправе с неугодными.
Правда и в том, что больше выстрелов пушек и пусков баллистических ракет, патологически лживый кремлевский режим боится одного слова Правды.
Фарс, разыгранный предателями Украины, вместе с пособниками Кремля и с моей, уже третьей за последние два с половиной года судимостью, это убедительно доказывает.
Создана московскими пропагандистами всеобщая благодать рассыпается, когда есть понимание каким образом она рисуется.
Сотни тысяч крымчан заставляют молчать и ждать лучших времен, показательно наказывая тех, кто не способен согласиться на унижение.
Моя благодарностью вам за украинскость будет задокументирована и заверенная печатями Правды о методах, которыми оккупанты расправляются с Гражданами Украины в Крыму.
Надеюсь, что этот аргумент в дискуссиях с миром поможет Украине более достойно противостоять очередному посягательству на ее независимость ...
А закончить позвольте цитатой из книги глубоко уважаемой мной госпожи Лины Костенко «Записки украинского сумасшедшего»:
«Не нашим умом осознать, как выглядит Бог. Я знаю, что Тот, кто запустил мое сердце, Тот запустил и Вселенную».
Мое сердце бьется в сердце Украинской Вселенной.
Крым — это Украина!
Слава Украине!
Искренне Ваш, В. Балух.
Напомним, в августе 2017 года крымский «суд» приговорил Владимира Балуха к 3 годам 7 месяцам лишения свободы и штрафу 10 тысяч рублей, признав виновным в якобы «хранении боеприпасов».
В августе 2017 года в аннексированом Крыму Балуха приговорили к 3,5 годам заключения. Его обвинили в «хранении боеприпасов».
Балух отказался от пищи 19 марта в знак протеста против приговора крымского «суда», который назначил крымчанину три года и пять месяцев колонии за якобы хранение боеприпасов, найденных после очередного обыска его дома.
Ранее так называемый «Раздольненский районный суд» Крыма отклонил ходатайство защиты украинского политзаключенного Владимира Балуха об экспертизе видеозаписей с камер наблюдения изолятора временного содержания.
Народные депутаты Украины направили крымскому политзаключенному Владимиру Балуху коллективное обращение с просьбой прекратить голодовку.
Архиепископ Климент сообщил, что Балуха бьют и оказывают на него психологическое давление.
14 апреля правозащитник рассказал, что к политзаключенному Балуху в Крыму не пускают медиков.
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