Депутаты Партии социалистов потребовали сегодня, 5 июля, на заседании парламента заслушать премьер-министра Павла Филипа по вопросу о строительстве Украиной дамб на Днестре.

С соответствующим предложением выступил депутат-социалист Влад Батрынча, сообщает DESCHIDE.MD.

По его словам, «правительство ничего не делает, чтобы убедить коллег из Украины прекратить строительство дамб на Днестре».

«Представители соседней страны уже получили согласие от Европейского банка реконструкции и развития на строительство шести дамб. То есть, мы видим, что ничего не предпринимается», — добавил он.

Либерал Игорь Боцан добавил, что ЛП поддерживает слушания, так как это чувствительный вопрос.

«Мы обсуждали этот вопрос в комиссиях. Это очень чувствительна тема, поэтому мы поддерживает предложение», — сказал парламентарий.

Либерал-демократ Вадим Пистринчук: «Мы тоже поддерживаем это предложение, потому что мы уже сделали много обращений, чтобы получить ответы. Однако нам нужна беседа в расширенном формате».

Председатель парламента Андриан Канду заявил, что подобные слушания могут пройти в рамках комиссии, куда можно также пригласить коллег из Украины. Он добавил, что обсуждение можно провести в расширенном формате, где может принять участие и парламент.

В итоге предложение не получило нужной поддержки.