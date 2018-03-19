В оккупированном Крыму роботы научились ругать местную "власть"
|15:33 05.07.2018
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|Севастополь
В оккупированном Севастополе объявился загадочный телефонный робот, который ругает так называемого "губернатора" Дмитрия Овсянникова.
Жители города обсуждают звонки в социальных сетях, передают Аргументы Недели - Крым.
Жители оккупированного Севастополя сообщают, что на их городские телефоны звонит робот с сообщением «Севастополь против губернатора», а затем рассказывает о пагубной деятельности Овсянникова.
«У меня вчера ругался – робот, проинформировал о пагубной работе губернатора и его команды. Вечером весь двор все это бурно обсуждал. Оказывается прозвонили почти весь дом», – рассказывают севастопольцы.
Из комментариев в крымском сегменте Facebook выяснилось, что география звонков Севастополем не ограничилась.
Сообщения о плохой работе Овсянникова получили и абоненты крымских городов.
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