В оккупированном Севастополе объявился загадочный телефонный робот, который ругает так называемого "губернатора" Дмитрия Овсянникова.

Жители города обсуждают звонки в социальных сетях, передают Аргументы Недели - Крым.

Жители оккупированного Севастополя сообщают, что на их городские телефоны звонит робот с сообщением «Севастополь против губернатора», а затем рассказывает о пагубной деятельности Овсянникова.

«У меня вчера ругался – робот, проинформировал о пагубной работе губернатора и его команды. Вечером весь двор все это бурно обсуждал. Оказывается прозвонили почти весь дом», – рассказывают севастопольцы.

Из комментариев в крымском сегменте Facebook выяснилось, что география звонков Севастополем не ограничилась.

Сообщения о плохой работе Овсянникова получили и абоненты крымских городов.