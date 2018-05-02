Дипломатия по российски: Британия "тупая", если думает, что РФ пошла на новую атаку во время ЧМ

15:08 05.07.2018 0 комментариев Россия

Британские власти глупы, если считают, что Россия устроила новую атаку нервно-паралитическим агентом в Англии в разгар Чемпионата мира по футболу.

Об этом заявил посольство России в Нидерландах в Twitter, передает Европейская правда.

Комментарий дипломатов появился после того, как британская пара тяжело отравилась вследствие, как считается, случайного контакта с агентом "Новичок", который также был применен для нападения на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери в марте.

Британские власти не обвиняли Россию в причастности к новому инцидента, заявив, что их рабочее предположение состоит в том, что британцы были отравлены следами нервно-паралитического вещества, оставшиеся от первоначального нападения.

"Насколько тупо, как они считают, использовать "снова" так называемый "Новичок" в разгар Чемпионата мира по футболу... Шоу должно продолжаться?" - говорится в сообщении посольства России.

Двое британцев остаются в критическом состоянии после того, как они были обнаружены без сознания в соседнем городе с британским Солсбери.

Великобритания ждет от РФ разъяснений после нового отравление "Новичком".

Великобритания обвинила в попытке убийства Скрипаля Россию. Москва свою причастность отрицает.



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