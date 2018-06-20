В отношении Олега Сенцова было несколько провокаций по попытке подписать документы на получение российского гражданства и, соответственно, получение российского паспорта.

Об этом сообщил адвокат узника Кремля Дмитрий Динзе на своей странице в Facebook, передает QHA.

По его словам, эти планы РФ провалились, так как Сенцов всегда читает документы.

Адвокат отметил, что попытки подписать документы на российское гражданство в отношении Сенцова предпринимались в колониях, через которые его подзащитный ехал по этапу, а также в Якутии.

— Олег технически, физически и юридически не мог отказаться от российского гражданства, введённого федеральным конституционным законом по анексии Крыма, так как ФСБ отказывалось давать разрешение на заверение доверенностей и заявлений. Также они считали, что любые сведения из уголовного дела являются тайной следствия, а, соответственно, защита самостоятельно не могла инициировать процедуру отказа от гражданства, судебные процессы по тайне следствия потом явились предметом рассмотрения Конституционного суда. СИЗО не пропускала писем и заявлений от Олега, все они оседали у следователя и дальше им не дали ход, - сообщил Динзе.

То время, когда Олег мог отказаться от гражданства в установленные законом сроки, было пропущено, отмечает адвокат.

— Мы отказались идти в Крымские суды, чтобы оспаривать процедуру навязывания гражданства, чтобы не легимитизировать незаконные процедуры России в отношении гражданина Украины Сенцова Олега, оставив статус де юре гражданина Украины. Многие здесь правильно поняли, что суды не стали в решениях указывать гражданство Сенцова, оставив этот вопрос открытым, - пояснил он.

Динзе добавил, что в суде первой инстанции также были удивлены, когда стали известны установочные данные, что Сенцов - гражданин России, хотя в деле фигурирует паспорт гражданина Украины.

Отметим, ранее Динзе сообщил, что депутат Госдумы России, «экс-прокурор» оккупированного Крыма Наталья Поклонская принимала участие в заседании «суда» в 2014 году, на которомСенцову избирали меру пресечения.