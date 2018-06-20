Сенцову пытались навязать российское гражданство - адвокат

16:49 05.07.2018 0 комментариев Крым

В отношении Олега Сенцова было несколько провокаций по попытке подписать документы на получение российского гражданства и, соответственно, получение российского паспорта.

 Об этом сообщил адвокат узника Кремля Дмитрий Динзе на своей странице в Facebook, передает QHA.

По его словам, эти планы РФ провалились, так как Сенцов всегда читает документы.

Адвокат отметил, что попытки подписать документы на российское гражданство в отношении Сенцова предпринимались в колониях, через которые его подзащитный ехал по этапу, а также в Якутии.

— Олег технически, физически и юридически не мог отказаться от российского гражданства, введённого федеральным конституционным законом по анексии Крыма, так как ФСБ отказывалось давать разрешение на заверение доверенностей и заявлений. Также они считали, что любые сведения из уголовного дела являются тайной следствия, а, соответственно, защита самостоятельно не могла инициировать процедуру отказа от гражданства, судебные процессы по тайне следствия потом явились предметом рассмотрения Конституционного суда. СИЗО не пропускала писем и заявлений от Олега, все они оседали у следователя и дальше им не дали ход, - сообщил Динзе.

То время, когда Олег мог отказаться от гражданства в установленные законом сроки, было пропущено, отмечает адвокат.

— Мы отказались идти в Крымские суды, чтобы оспаривать процедуру навязывания гражданства, чтобы не легимитизировать незаконные процедуры России в отношении гражданина Украины Сенцова Олега, оставив статус де юре гражданина Украины. Многие здесь правильно поняли, что суды не стали в решениях указывать гражданство Сенцова, оставив этот вопрос открытым, - пояснил он.

Динзе добавил, что в суде первой инстанции также были удивлены, когда стали известны установочные данные, что Сенцов - гражданин России, хотя в деле фигурирует паспорт гражданина Украины.

Отметим, ранее Динзе сообщил, что депутат Госдумы России, «экс-прокурор» оккупированного Крыма Наталья Поклонская принимала участие в заседании «суда» в 2014 году, на которомСенцову избирали меру пресечения.

 



Ещё на эту тему:

14:39 05.07.2018
«Если освободят меня одного, это будет полный провал» — Сенцов
14:07 05.07.2018
"Сотни тысяч крымчан заставляют молчать и ждать лучших времен" - из письма трижды осужденного Балуха
12:33 05.07.2018
Мать фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир» продолжает голодовку и в больнице
11:41 05.07.2018
Владимира Балуха оккупанты приговорили к 5 годам лишения свободы
19:35 04.07.2018
В привлечении Балуха к уголовной ответственности есть заинтересованное лицо – адвокат
15:58 04.07.2018
Денисова обратилась к руководителю СИЗО в РФ из-за состояния Эмира-Усеина Куку
10:17 04.07.2018
Незаконно осужденный в РФ Клых нашёлся в тюремной психбольнице
08:01 04.07.2018
Заключенного украинца Павла Гриба зверски избили российские заключенные
18:19 03.07.2018
Джемилев о голодовке Сенцова: Он уже добился результата
17:55 03.07.2018
В оккупированном Крыму объявившая голодовку мать политзаключённого,попала в больницу
17:05 03.07.2018
"Суд" оккупантов окончил следствие по делу "украинского диверсанта" Панова, - адвокат Динзе
15:22 03.07.2018
Сенцов стал первым лауреатом премии Russian ID Award – за несокрушимость в борьбе за свободу
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:45 04.07.2018
Азербайджан откажется от увеличения импорта электроэнергии из России после полного восстановления электроснабжения
11:20 03.07.2018
В Азербайджане без электричества остались крупные города
17:39 02.07.2018
В Азербайджане начались широкомасштабные армейские учения / Видео
20:11 27.06.2018
Немецкий концерн Rheinmetall намерен сотрудничать с Азербайджаном
Все новости страны
Армения Армения
18:39 04.07.2018
Европарламент одобрил соглашение Армения-ЕС
09:45 03.07.2018
Глава ГШ ВС Армении: Поводов для беспокойства в связи с учениями в Азербайджане нет
10:59 26.06.2018
В Ереване пройдет заседание глав МИД стран ОЧЭС
16:42 25.06.2018
Протесты в Армении: активисты вновь требуют отставки мэра Еревана
Все новости страны
Болгария Болгария
12:31 03.07.2018
Социалисты потребовали от премьера Болгарии сказать, угрожают ли Россия и Китай миру
12:23 21.06.2018
Болгария в лидерах рейтинга самых дешевых иностранных направлений для отдыха из РФ
17:12 20.06.2018
Оппозиция Болгарии внесла в парламент вопрос недоверия правительству
11:24 20.06.2018
Начались тактические учения ВМС Болгарии «Черное море 2018»
Все новости страны
Греция Греция
20:02 05.07.2018
Парламент Македонии во второй раз подтвердил смену названия страны
17:30 03.07.2018
Министр обороны Греции хочет заблокировать соглашение об изменении названия Македонии
19:39 02.07.2018
Афины: Полиция жестко разогнала митинг против соглашения с БЮРМ
12:08 27.06.2018
Мэй приветствовала на встрече с Ципрасом экономические успехи Греции
Все новости страны
Грузия Грузия
19:14 05.07.2018
Президент Грузии созвал заседание Совета национальной безопасности
12:08 05.07.2018
Лидеры стран-членов НАТО встретятся с президентами Грузии и Украины
09:21 04.07.2018
МВД Грузии подтвердило задержание гражданина Турции подозреваемого в убийстве российского пилота Су-24
13:46 03.07.2018
С 1 июля налог на малый бизнес в Грузии снизился с 5% до 1%
Все новости страны
Молдова Молдова
15:58 05.07.2018
Партия социалистов Молдовы потребовала заслушать премьер-министра по вопросу о строительстве Украиной ГЭС на Днестре
13:48 05.07.2018
Правительство Молдовы утвердило процедуру доступа приднестровских автомобилей в международное движение
09:20 05.07.2018
Европейская комиссия подтвердила: Макрофинансовая помощь Молдове приостановлена
15:07 04.07.2018
Додон пугает новой войной на Днестре: Власть провоцирует вмешательство России
Все новости страны
Россия Россия
17:41 05.07.2018
Таинственное происшествие в Эймсбери. "Новичок" есть, покушения нет
15:08 05.07.2018
Дипломатия по российски: Британия "тупая", если думает, что РФ пошла на новую атаку во время ЧМ
08:27 05.07.2018
Беларусь не будет размещать российскую военную базу
19:58 04.07.2018
Еще шесть штурмовиков Су-25 вернулись в Краснодарский край из Хмеймима
Все новости страны
Румыния Румыния
10:10 05.07.2018
Парламент Румынии одобрил противоречивые поправки в Уголовный кодекс
16:40 03.07.2018
В Румынии из-за наводнения погибли три человека
20:22 02.07.2018
Румынские матери будут выходить на пенсию быстрее, – законопроект
17:41 26.06.2018
Цуркан подозреваемая в передаче информации о поставках электроэнергии в Крым прокомментировала свое задержание
Все новости страны
Турция Турция
10:53 05.07.2018
Европарламент выделил 500 миллионов евро на образование сирийцев в Турции
16:26 04.07.2018
Правительство Турции передало исполнительные полномочия президенту
13:51 04.07.2018
ВВС Турции получат отечественные системы лазерного наведения / Фото
18:49 03.07.2018
В Турции разработана система защиты от дронов / Фото
Все новости страны
Украина Украина
20:30 05.07.2018
Что Путин готовит Украине по завершении чемпионата мира по футболу - Варианты от Джеймса Брука / Карта
19:39 05.07.2018
Санкции ЕС против России официально продлены
18:58 05.07.2018
В оккупированном Крыму очередь на подключение к энергосетям превысила 5000 человек
18:31 05.07.2018
За полторы недели еще два российских банка, работавших в Крыму, лишились лицензий
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс