За полгода крымчане заплатили оккупантам 47 млрд рублей (750 млн долл) в виде налогов

16:23 05.07.2018 0 комментариев Крым

Крымчане с начала года заплатили 47 млрд рублей (750 млн долл) налоговых и страховых сборов.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил глава российского управления Федеральной налоговой службы по оккупированному Крыму Роман Наздрачев, передают Новости Крыма.

«Доходы из года в год, которые мобилизуются на территории Крыма, растут. 47 млрд обеспечено налогов и сборов вместе со страховыми взносами в первом полугодии. Темп роста составляет 110%», – сказал Наздрачев.

По его словам, рост налоговых доходов федерального бюджета на территории аннексированного полуострова составил почти 108%, а рост консолидированного бюджета – около 112%. Рост страховых сборов составил 105%.

Наздрачев отметил, что в следующем полугодии российская Федеральная налоговая служба ожидает увеличения налоговых сборов.



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