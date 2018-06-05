Правительство Молдовы утвердило процедуру доступа приднестровских автомобилей в международное движение

13:48 05.07.2018 0 комментариев Кишинев

Кабинет министров Молдовы на заседании в среду, 4 июля, одобрил проект закона о регистрации транспортных средств.

Положения этого документа регулируют механизм регистрации отдельных категорий автотранспортных средств в восточных районах страны и создают нормативные рамки для выполнения Протокольного решения «Об участии в международном дорожном движении автотранспортных средств из Приднестровского региона, не ведущих коммерческую деятельность», подписанного 24 апреля 2018 года на уровне политических представителей в процессе переговоров по приднестровскому урегулированию, сообщили в Бюро по реинтеграции, передает DESCHIDE.MD.

Объектом законопроекта являются автомобили и прицепы к ним, мотоциклы, мопеды и велосипеды с двигателями, принадлежащие физическим лицам с постоянным местожительством в административно-территориальных единицах левобережья Днестра и мун. Бендеры, и некоторым категориям юридических лиц, зарегистрированным в правомочных органах Республики Молдова.

Процесс регистрации этих транспортных средств будет осуществляться представителями Агентства государственных услуг в специализированных пунктах, расположенных в городах Рыбница и Тирасполь, на основании документов, подтверждающих местожительство человека и право собственности на транспорт, а также письменного заявления о взятой на себя заявителем ответственности за достоверность предоставленной информации.

Вышеуказанные транспортные средства получат нейтрального типа номерные знаки и документы на машину, без уплаты импортных пошлин и обязательных платежей, установленных в соответствии с Законом о Фонде поддержки населения, с обязательным представлением таможенных документов.

Таким образом будет обеспечено участие указанных категорий автотранспортных средств в международном дорожном движении.   

В соответствии с положениями пункта 17 Протокольного решения от 24 апреля 2018 года, данный  механизм регистрации будет применяться с 1 сентября 2018 года.



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