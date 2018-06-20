Полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимир Устинов назначил главным федеральным инспектором по аннексированному Крыму Александра Ушакова.

Об этом Крым Информу сообщили в пресс-службе полпреда.

До настоящего времени с 2016 года Ушаков был временно исполняющим обязанности главного федерального инспектора аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.

С 2014 по 2016 год занимал должность федерального инспектора по оккупированному Севастополю.