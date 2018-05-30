Несмотря на кризис в Азовском море Укрзализныця увеличила количество поездов Киев - Бердянск
|12:59 05.07.2018
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|Украина
Количество рейсов Киев - Бердянск в направлении Азовского моря увеличили в два раза.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци, передает Украинская правда.
В частности, с 6 июля по 22 августа поезд № 228 Киев - Бердянск, который ранее ездил через день, будет курсировать ежедневно.
Из Киева поезд будет отправляться в 19:38 и прибывать в Бердянск в 10:45. В обратном направлении он будет отправляться в 17:05 и прибывать в столицу в 10:26.
Отмечают, что такое решение Укрзализныци позволит большему количеству пассажиров добраться до мест отдыха на Азовском море.
Обычно летом, украинцам трудно забронировать или купить билет на поезд в южном направлении. Это связано с увеличением желающих отдохнуть у моря.
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