В четверг, 5 июля, Раздольненский районный "суд" Крыма приговорил украинского активиста, политзаключенного Владимира Балуха к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей (около 4 гривен) по второму уголовному делу о дезорганизации работы изолятора временного содержания.

Об этом сообщается на сайте "Крым.Реалии", передает КРЫМСКОТАТАРСКИЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР

Сообщается, что ранее российский прокурор запросил 4 года колонии общего режима по обвинению Балуха в дезорганизации работы ИВС, а с учетом первого уголовного дела – 6 лет колонии общего режима и штраф на сумму 10 тысяч рублей.

Напомним, что 16 января Раздольненский районный "суд" Крыма приговорил украинского активиста Владимира Балуха к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и назначил штраф в размере 10 тысяч рублей. Его обвинили в якобы хранении боеприпасов.

14 марта Верховный "суд" Крыма изменил приговор украинскому активисту Владимиру Балуху. "Судья" Тимур Слезко исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов. В связи с этим приговор изменили до 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

19 марта стало известно, что Владимир Балух начал голодовку, протестуя против вынесенного ему приговора.

23 июня политзаключенный заявил об усилении голодовки, переходя на воду. Такое решение является протестом на провокации со стороны администрации СИЗО в отношении украинского активиста.