Лидеры стран-членов НАТО встретятся с президентами Грузии и Украины
|12:08 05.07.2018
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|Грузия
12 июля лидеры стран-членов НАТО встретятся с президентами Грузии и Украины. Встреча пройдет в рамках саммита НАТО.
Об этом говорится в программе саммита НАТО, сообщает Грузия Online.
«12 июля пройдет заседание Совета НАТО на уровне государственных лидеров, в котором примут участие президенты Грузии и Украины», - говорится в программе саммита НАТО.
На встрече будут сделаны совместные заявления генерального секретаря НАТО и президентов Грузии и Украины.
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