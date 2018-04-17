12 июля лидеры стран-членов НАТО встретятся с президентами Грузии и Украины. Встреча пройдет в рамках саммита НАТО.

Об этом говорится в программе саммита НАТО, сообщает Грузия Online.

«12 июля пройдет заседание Совета НАТО на уровне государственных лидеров, в котором примут участие президенты Грузии и Украины», - говорится в программе саммита НАТО.



На встрече будут сделаны совместные заявления генерального секретаря НАТО и президентов Грузии и Украины.