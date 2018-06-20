Объявившая голодовку Раиме Примова, мать фигуранта севастопольского «дела Хизб ут-Тахрир» Нури Примова, после того как ее доставили в больницу не прекратила протест.

Об этом рассказал координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров, сообщает Крым.Реалии, передает Укринформ.

«Сейчас она находится в больнице в Севастополе. У нее слабость в связи с голодовкой, которая длится в пределах двух недель. О ее дальнейших намерениях мы не знаем, но, судя по ее поведению, голодовка не прекращена», – сказал Джеппаров.

Накануне объявившую голодовку Примову доставили в больницу.

Раиме Примова - мать крымского татарина, политзаключенного по севастопольскому «делу Хизб ут-Тахрир» Нури Примова 20 июня объявила голодовку.

Как известно, Нури Примов — житель Севастополя. В январе 2015 года был арестован и обвинен в организации деятельности ячейки "Хизб ут-Тахрир".