Мать фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир» продолжает голодовку и в больнице
|12:33 05.07.2018
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|Крым
Объявившая голодовку Раиме Примова, мать фигуранта севастопольского «дела Хизб ут-Тахрир» Нури Примова, после того как ее доставили в больницу не прекратила протест.
Об этом рассказал координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров, сообщает Крым.Реалии, передает Укринформ.
«Сейчас она находится в больнице в Севастополе. У нее слабость в связи с голодовкой, которая длится в пределах двух недель. О ее дальнейших намерениях мы не знаем, но, судя по ее поведению, голодовка не прекращена», – сказал Джеппаров.
Накануне объявившую голодовку Примову доставили в больницу.
Раиме Примова - мать крымского татарина, политзаключенного по севастопольскому «делу Хизб ут-Тахрир» Нури Примова 20 июня объявила голодовку.
Как известно, Нури Примов — житель Севастополя. В январе 2015 года был арестован и обвинен в организации деятельности ячейки "Хизб ут-Тахрир".
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