6 "камней с неба", способных кардинально изменить жизнь в оккупированном Крыму с 1 июля
|11:20 05.07.2018
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|Крым
С 1 июля вступает в силу ряд законов, способных кардинально изменить жизнь россиян, а вместе с ними и крымчан.
К сожалению, ничего, кроме подорожания сигарет, в этих новшествах не радует, пишет Аvdet.
1. Все бюджетники с 1 июля будут получать зарплату только на карту «Мир». Кроме того, отныне бюджетники не смогут получить карту другой платежной системы. На другие уже имеющиеся у бюджетника карты зарплата переводиться не будет.
2. Всех, чей рабочий день длится 4 часа и менее, могут лишить обеденного перерыва. Также при сверхурочной работе вы будете получать не Х1, 5 от ставки, а Х2.
3. Вырастут тарифы на ЖКХ. В разных регионах будет различный рост, но в целом он составит от 5 до 10 процентов.
4. Вырастут акцизы на табак, следовательно сигареты подорожают примерно на 10 процентов.
5. Благодаря «пакету Яровой», все операторы связи, провайдеры, социальные сети начнут хранить все ваши переписки и истории посещения сайтов за полгода. Эту информацию сможет запрашивать ФСБ. Это приведет также к росту цен на связь.
5. Предприниматели будут обязаны перейти на онлайн-кассы. Учитывая их стоимость, вероятно, это приведет к закрытию мелких торговых точек, вроде хлебных ларьков.
6. Прямая продажа жилья в строящихся домах будет запрещена. Теперь процедура станет сложнее и, соответственно, дороже. Это приведет к росту цен на жилье.
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