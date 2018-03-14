Европарламент выделил 500 миллионов евро на образование сирийцев в Турции

10:53 05.07.2018 0 комментариев Анкара

Европарламент одобрил решение о выделении финансовой помощи в размере 500 миллионов евро на покрытие расходов на обучение сирийских школьников в Турции.

Помощь выделена в соответствии с соглашением, достигнутым в 2015 году между ЕС и Турцией, передает Анадолу.

Генассамблея Европарламента одобрила выделение финансовой помощи, обсудив соответствующий доклад, подготовленный депутатом Европарламента от Румынии Зигфридом Мурешаном.

В докладе говорится, что для покрытия расходов на обучение свыше 300 тысяч сирийских детей в Турции необходимы средства в размере 500 миллионов евро, которые будут направлены на выплату зарплат пяти тысячам учителей.

Выделение финпомощи было одобрено на заседании Генассамблеи Европарламента большинством голосов. 548 депутатов высказались «за», 70- «против», 61 воздержался от голосования.

В фонд, созданный для сирийских беженцев в Турции, должно быть перечислено 2 миллиарда евро из бюджета ЕС и один миллиард евро от стран-участниц ЕС.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.

По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны. 



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