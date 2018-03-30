Бойцы Нацгвардии Украины учились уничтожать ДРГ на страйкболистах / Фото
|10:27 05.07.2018
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|Измаил
Бойцы Национальной гвардии Украины провели учения со страйкболистами Измаильского района Одесской области.
В маневрах участвовали военные четвертого батальона 49-го полка охраны общественного порядка НГУ, который дислоцируется в Измаиле, передает «Сегодня» со ссылкой на пресс-службу НГУ, сообщает Информационное Сопротивление.
60 военнослужащим противостояли 10 участников объединения "Страйкбол Бессарабии", причем обе стороны задействовали страйкбольное снаряжение. Маневры проходили на специальном закрытом полигоне.
По легенде, военные получили информацию о проникновении вооруженных людей, предположительно, диверсионно-разведывательной группы – перед гвардейцами была поставлена задача как можно быстрее прибыть на место, обнаружить противника, взять в кольцо и обезвредить.
"Обе стороны выполнили свои задания, а после тренировки участники провели совместный анализ и обсуждение ошибок", – отмечается в сообщении.
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