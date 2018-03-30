Бойцы Национальной гвардии Украины провели учения со страйкболистами Измаильского района Одесской области.

В маневрах участвовали военные четвертого батальона 49-го полка охраны общественного порядка НГУ, который дислоцируется в Измаиле, передает «Сегодня» со ссылкой на пресс-службу НГУ, сообщает Информационное Сопротивление.

60 военнослужащим противостояли 10 участников объединения "Страйкбол Бессарабии", причем обе стороны задействовали страйкбольное снаряжение. Маневры проходили на специальном закрытом полигоне.

По легенде, военные получили информацию о проникновении вооруженных людей, предположительно, диверсионно-разведывательной группы – перед гвардейцами была поставлена задача как можно быстрее прибыть на место, обнаружить противника, взять в кольцо и обезвредить.

"Обе стороны выполнили свои задания, а после тренировки участники провели совместный анализ и обсуждение ошибок", – отмечается в сообщении.