Парламент Румынии в среду, 4 июля, утвердил противоречивые изменения в Уголовный кодекс, несмотря на критику оппозиции, антикоррупционных активистов и иностранных дипломатов.

Об этом сообщает Balkan Insight, передает Европейская правда.

Голосование состоялось на внеочередной пленарной сессии, которая состоялась на день раньше, чем было запланировано. За изменения проголосовали 167 депутатов при необходимых 165.

Наиболее противоречивые изменения относятся к частичной декриминализации преступлений, связанных со злоупотреблением служебным положением. Именно за такое преступление лидер правящей Социал-демократической партии Ливиу Драгня на прошлой неделе получил 3,5 года заключения.

Новый кодекс ограничивает определение злоупотребления служебным положением только периодом, когда государственный служащий получает необоснованные преимущества для себя или своей семьи в течение рабочего дня.

Злоупотребление служебным положением также больше не применяется в случаях принятия законодательства или утверждения правительственных или парламентских документов.

Правящие социал-демократы всего за два дня приняли 237 поправок в обеих палатах парламента.

Сенат (верхняя палата парламента) во вторник утвердил законопроект, а законодатели в нижней палате получили ключевые документы только в среду - за час до начала парламентской сессии.

Президент Румынии Клаус Йоханнис раскритиковал утвержденные изменения и заявил, что обратится в Конституционный суд, сообщает Romania TV.

"То, что происходит в наши дни - это диктатура большинства и глубоко вредит демократии", - сказал он.

Оппозиционные партии считают, что изменения могут серьезно подорвать верховенство права в Румынии и призывают людей выйти на акцию протеста в центре Бухареста.

Напомним, в июне социал-демократы приняли в парламенте Румынии поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, которые ослабляют полномочия прокуроров по расследованию коррупции на высоком уровне.