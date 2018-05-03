Крымчане получившие право собственности на земельные участки по российскому законодательству начнут платить новый налог
|09:44 05.07.2018
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|Крым
В 2018 году крымчане начнут платить новый налог.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», около 140 тысяч жителей республики, имеющих статус физических лиц, получат первые уведомления от налоговой службы о необходимости оплатить земельный налог в конце текущего месяца.
В управлении ФНС по оккупированному Крыму ожидают, что за счет нового для крымчан налога бюджет пополнится на 100 миллионов рублей.
Первые уведомления получат те крымчане, у которых по состоянию на начало года было зарегистрировано право собственности на земельные участки по российскому законодательству.
Под налогообложение пока попадает 180 тысяч участков.
При этом в налоговой предупредили: если собственнику земельного участка не пришло уведомление – это не повод для беспокойства. Начисление налога происходит на основании сведений Росреестра, и по мере поступления информации, в ФНС сами будут разыскивать плательщиков и сообщать им о необходимости заплатить.
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