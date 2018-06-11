Европейская комиссия подтвердила: Макрофинансовая помощь Молдове приостановлена

09:20 05.07.2018 0 комментариев Молдова

Европейская комиссия (ЕК) в официальном ответе телеканалу TV8 подтвердила, что выделение первого транша макрофинансовой помощи в размере 100 миллионов долларов было отложено из-за решение молдавского суда не утверждать результаты выборов мэра Кишинева, которое поддержал Верховный суд.

«Как вы знаете, платежи, осуществляемые в рамках программы макрофинансовой помощи, обусловлены успешной реализацией особых политических и экономических мер, предусмотренных Меморандумом, а также выполнением предварительных политических условий, связанных с соблюдением верховенства закона, демократических механизмов и прав человека. Комиссия считает, что политические меры были начаты. Вместе с тем, проверка Комиссии вместе с Европейской службой внешних действий констатировали, что предварительные политические условия не были выполнены. Проверка основывается на недавних политических событиях в Молдове, в частности на решении Высшей судебной палаты 25 июня об отказе утверждать результаты выборов в Кишиневе. Как следствие, выделение первого транша из действующей программы приостановлено», — говорится в официальном ответе пресс-секретаря ЕК Йоханнеса Бахрка (Johannes Bahrke), сообщает DESCHIDE.MD.

Напомним, 25 июня Верховный суд поддержал решение первых инстанций об отмене результатов выборов мэра Кишинева.



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